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Временно закрыты выходы со станций метро «Фрунзенская» и «Могилёвская»

07 октября 2019 17:39
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Новости Беларуси. Временное неудобство. Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закрывают до конца месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Временно закрыты выходы со станций метро «Фрунзенская» и «Могилёвская»-1

Речь идёт о переходе по направлению к улице Клары Цеткин. Им чаще всего пользуются студенты Института журналистики БГУ. Больших проблем у минчан не возникнет – из перехода ведут две лестницы, а загородят только одну.

Также частично ограничили выход из подземки со станции «Могилёвская». Там работы продлятся до 19 октября.

Временно закрыты выходы со станций метро «Фрунзенская» и «Могилёвская»-4

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Вся эта работа ведется в плановом порядке, чтобы было безопасное перемещение пассажиров и чтобы далее благоустраивались объекты территории метрополитена.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Фотофакт

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