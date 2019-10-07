Временно закрыты выходы со станций метро «Фрунзенская» и «Могилёвская»

Новости Беларуси. Временное неудобство. Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закрывают до конца месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь идёт о переходе по направлению к улице Клары Цеткин. Им чаще всего пользуются студенты Института журналистики БГУ. Больших проблем у минчан не возникнет – из перехода ведут две лестницы, а загородят только одну.

Также частично ограничили выход из подземки со станции «Могилёвская». Там работы продлятся до 19 октября.