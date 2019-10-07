Александр Ефремов: «Я – русский по национальности. И я – белорусский патриот»

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Белорусские патриоты – это кто?
Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Не знаю. Я русский по национальности. И я белорусский патриот. Но я не понимаю патриотизм, как возможность выходить на улицу и кричать, что Беларусь лучше всех. Я стремлюсь, по мере моих сил и мвих озможностей, реализовать те идеалы, которые для меня святы.