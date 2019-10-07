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Александр Ефремов: «Я – русский по национальности. И я – белорусский патриот»

07 октября 2019 14:11
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Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Белорусские патриоты – это кто?

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Не знаю. Я русский по национальности. И я белорусский патриот. Но я не понимаю патриотизм, как возможность выходить на улицу и кричать, что Беларусь лучше всех. Я стремлюсь, по мере моих сил и мвих озможностей, реализовать те идеалы, которые для меня святы.

Александр Ефремов: «Я – русский по национальности. И я – белорусский патриот»-1

Вадим Щеглов:
Как не заболтать слово «патриотизм»?

Александр Ефремов:
Вы считаете, что я болтаю? Я не болтаю об этом. Вы меня спросили – я Вам ответил. Я никому об этом ежедневно не говорю. Это моя суть, поэтому я не знаю, как не заболтать. Наверное, об этом должны говорить люди, которые в это искренне верят.

# Режиссер # общество # Александр Ефремов

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