Александр Ефремов: «Я – русский по национальности. И я – белорусский патриот»

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси: Не знаю. Я русский по национальности. И я белорусский патриот. Но я не понимаю патриотизм, как возможность выходить на улицу и кричать, что Беларусь лучше всех. Я стремлюсь, по мере моих сил и мвих озможностей, реализовать те идеалы, которые для меня святы.

Вадим Щеглов:

Как не заболтать слово «патриотизм»?

Александр Ефремов:

Вы считаете, что я болтаю? Я не болтаю об этом. Вы меня спросили – я Вам ответил. Я никому об этом ежедневно не говорю. Это моя суть, поэтому я не знаю, как не заболтать. Наверное, об этом должны говорить люди, которые в это искренне верят.