Прямой эфир

Кочанова увидела это и сказала: «Боже, какой ужас!» Ефремов о том, как начали ремонт в театре киноактёра

07 октября 2019 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После чего решили начать ремонт в театре киноактёра, режиссёр откровенно рассказал в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы развернули грандиозный ремонт в театре.

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Это не мы. Это государство. И оно нас выручило тем, что предоставило помещение, в котором мы сейчас работаем на Машерова.

Вадим Щеглов:
Что вы планируете там сделать?

Кочанова увидела это и сказала: «Боже, какой ужас!» Ефремов о том, как начали ремонт в театре киноактёра-1

Александр Ефремов:
Там много надо сделать: у нас текли потолки, прогнили полы, у нас не было поворотного круга, не было занавеса. К нам зашёл очень один очень добрый и очень талантливый человек однажды – Наталья Ивановна Кочанова.

Прошлась, а у нас в коридоре стояли банки из-под тортов пластиковые, и в них капала вода. Потому что в это время шёл дождь. Она пришла и сказала: «Боже! Какой ужас!» Я огляделся по сторонам, а я там 30 лет работал – я уже к этому как-то привык. И я понял, что, действительно, это очень серьёзно нуждается в ремонте.

И вот начали. Там очень много нужно отремонтировать. И самое главное – оформить сцену, поставить новый свет, сделать более удобные кресла и так далее. Просто заново сделать вспомогательные помещения – гримёрки и прочее.

Вадим Щеглов:
По срокам есть ясность?

Александр Ефремов:
Нет, пока нет ясности.

Вадим Щеглов:
Денег много надо, да?

Александр Ефремов:
Ну, я не финансирую это.

Вадим Щеглов:
Просто сейчас параллельно – и музейный квартал, и здесь… У вас о каких суммах идёт речь?

Александр Ефремов:
Не знаю. Я смотрел план, советовался по поводу реорганизации нашей закулисной жизни, а сколько средств в это вложится… Поскольку я не напрямую этим занимаюсь, просто не знаю. Да и мало бы что изменилось бы от того, что знал бы или нет.

# Театр # общество # Александр Ефремов

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Ефремов: «Я – русский по национальности. И я – белорусский патриот»
07 октября 2019 14:11

Александр Ефремов: «Я – русский по национальности. И я – белорусский патриот»

Бабьего лета не обещают. В Беларуси выпал первый снег, но к концу недели потеплеет
07 октября 2019 14:07

Бабьего лета не обещают. В Беларуси выпал первый снег, но к концу недели потеплеет

Хотите помочь убрать свой двор? Куда обращаться
07 октября 2019 09:42

Хотите помочь убрать свой двор? Куда обращаться