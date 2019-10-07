Кочанова увидела это и сказала: «Боже, какой ужас!» Ефремов о том, как начали ремонт в театре киноактёра

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси: Это не мы. Это государство. И оно нас выручило тем, что предоставило помещение, в котором мы сейчас работаем на Машерова.

После чего решили начать ремонт в театре киноактёра, режиссёр откровенно рассказал в программе «В людях» .

Александр Ефремов:

Там много надо сделать: у нас текли потолки, прогнили полы, у нас не было поворотного круга, не было занавеса. К нам зашёл очень один очень добрый и очень талантливый человек однажды – Наталья Ивановна Кочанова.

Прошлась, а у нас в коридоре стояли банки из-под тортов пластиковые, и в них капала вода. Потому что в это время шёл дождь. Она пришла и сказала: «Боже! Какой ужас!» Я огляделся по сторонам, а я там 30 лет работал – я уже к этому как-то привык. И я понял, что, действительно, это очень серьёзно нуждается в ремонте.

И вот начали. Там очень много нужно отремонтировать. И самое главное – оформить сцену, поставить новый свет, сделать более удобные кресла и так далее. Просто заново сделать вспомогательные помещения – гримёрки и прочее.

Вадим Щеглов:

По срокам есть ясность?

Александр Ефремов:

Нет, пока нет ясности.

Вадим Щеглов:

Денег много надо, да?

Александр Ефремов:

Ну, я не финансирую это.

Вадим Щеглов:

Просто сейчас параллельно – и музейный квартал, и здесь… У вас о каких суммах идёт речь?

Александр Ефремов:

Не знаю. Я смотрел план, советовался по поводу реорганизации нашей закулисной жизни, а сколько средств в это вложится… Поскольку я не напрямую этим занимаюсь, просто не знаю. Да и мало бы что изменилось бы от того, что знал бы или нет.