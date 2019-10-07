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После ремонта открыли мост, который соединяет Жодино и микрорайон «Заречье»

07 октября 2019 16:26
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Новости Беларуси. Отправная точка развития микрорайона. В Жодино открыли мост через Плису, на ремонт которого понадобилось четыре года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

После ремонта открыли мост, который соединяет Жодино и микрорайон «Заречье»-1

После ремонта открыли мост, который соединяет Жодино и микрорайон «Заречье»-3

Конструкция соединяет город с микрорайоном «Заречье». Поэтому здесь был интенсивный поток транспорта и большая востребованность в переправе местных жителей. Пять лет назад мост был признан опасным для движения.

После ремонта открыли мост, который соединяет Жодино и микрорайон «Заречье»-6

Современная конструкция – 23 метра длиной и весовой нагрузкой – 114 тонн. Сейчас через мост могут переправляться как легковые, так и грузовые машины без страха аварийной ситуации.

После ремонта открыли мост, который соединяет Жодино и микрорайон «Заречье»-9



Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:
Изначально хотелось сделать небольшой мост, который соединил бы «Заречье» и Жодино. Но потом мы поняли: это сооружение должно быть отправной точкой, чтобы пошло развитие и микрорайона, и нового транспортного сообщения.

После ремонта открыли мост, который соединяет Жодино и микрорайон «Заречье»-11

На ремонт из городского бюджета было выделено 780 тысяч рублей. Для жителей также оснастили пешеходную дорожку с освещением. В дальнейшем через мост планируется сделать еще один выезд на трассу М1.

# Мосты Беларуси # общество # Дмитрий Заблоцкий # Фотофакт

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