После ремонта открыли мост, который соединяет Жодино и микрорайон «Заречье»

Новости Беларуси. Отправная точка развития микрорайона. В Жодино открыли мост через Плису, на ремонт которого понадобилось четыре года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Конструкция соединяет город с микрорайоном «Заречье». Поэтому здесь был интенсивный поток транспорта и большая востребованность в переправе местных жителей. Пять лет назад мост был признан опасным для движения.

Современная конструкция – 23 метра длиной и весовой нагрузкой – 114 тонн. Сейчас через мост могут переправляться как легковые, так и грузовые машины без страха аварийной ситуации.





Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

Изначально хотелось сделать небольшой мост, который соединил бы «Заречье» и Жодино. Но потом мы поняли: это сооружение должно быть отправной точкой, чтобы пошло развитие и микрорайона, и нового транспортного сообщения.