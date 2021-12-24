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Врачи-пульмонологи, художники и педагоги. Во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам

24 декабря 2021 11:37
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Новости Беларуси. Лучшие профессионалы со всей страны. По поручению Президента премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи-пульмонологи, художники и педагоги. Во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам-1

Церемония прошла во Дворце Республики. По традиции в зале – промышленники и строители, химики и энергетики, ученые и педагоги. Награды за многолетний труд и высокий профессионализм получили выдающиеся представители различных сфер. Особое внимание – медикам. Среди награжденных – врачи-пульмонологи. Во время пандемии основной груз лег на врачей именно этой специализации. Отметил глава правительства и вклад работников культуры в развитие национального искусства.

Врачи-пульмонологи, художники и педагоги. Во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам-4

Владимир Ткаченко, член Союза художников Беларуси, руководитель изостудии ДК Минского тракторного завода:
Так сложилось, я сам художник, член Союза художников. Много работаю творчески. Когда я вступил в Союз художников, ушел работать на завод. Пусть в качестве руководителя кружка, но связал свою жизнь с тракторным заводом. Больше 40 лет там, 43 где-то, я тракторозаводец. И вот, завод меня выдвинул на эту награду. Мне это вдвойне приятно, потому что это награда от народа.

Врачи-пульмонологи, художники и педагоги. Во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам-7

Анжелика Пузанкова, руководитель службы благоустройства Минскзеленстроя:
Более 27 лет я работаю в Минскзеленстрое, начиная от института. Организация цветочного оформления, озеленение Минска, проведение субботников, привлечение к тому, чтобы наша столица стала лучше, красивее, зеленее, активное вовлечение в это все населения, молодежи – это и есть оценка этого труда.

Врачи-пульмонологи, художники и педагоги. Во Дворце Республики вручили госнаграды лучшим работникам-10

В списке награжденных – более 50 человек. Они получили медали «За трудовые заслуги», ордена Франциска Скорины и благодарности Президента. В преддверии Нового года такие церемонии стали доброй традицией.

# Госнаграды # общество # Владимир Ткаченко # Анжелика Пузанкова # Роман Головченко # Фотофакт

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