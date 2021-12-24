«Здесь небезразличные люди работать не могут». Игорь Сергеенко поздравил детей в доме-интернате в Ждановичах

Новости Беларуси. Подарить сказку и окружить заботой тех, кому это так необходимо. Акция «Наши дети» продолжает шествие по стране, объединяя все больше белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

В эти дни многие руководители, трудовые, творческие коллективы, небезразличные люди приезжают в школы, дома-интернаты, чтобы поздравить детишек, особенно тех, которые, может быть, не испытывают той домашней ласки, внимания в домах-интернатах, и создать атмосферу праздника. Здесь небезразличные люди работать не могут. Надо любить свою профессию, своих детей, тем более дети, которые имеют серьезные нарушения слуха... С ними работают сурдоспециалисты, которые проходят подготовку в нашем университете имени Максима Танка. Эти люди сегодня вместе с детьми живут единой семьей.