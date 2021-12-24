«Это основные дисциплины». Какие предметы будут изучать дети беженцев в мини-школе при ТЛЦ?

Новости Беларуси. 24 декабря в кризисном центре на белорусско-польской границе открылась мини-школа для детей беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она состоит из двух образовательных модулей, которые оснащены всем необходимым для занятий: от канцелярских принадлежностей до компьютерной техники с точками подключения к Wi-Fi. Все это совместная инициатива белорусского представительства детского фонда «ЮНИСЕФ» и гродненских педагогов. В одном модуле дети получают знания, во втором для них организованы развивающие игры и психологическая поддержка. Занятия ведут как представители иракского отделения ЮНИСЕФ, так и местные педагоги совместно с волонтерами из Купаловского университета. Изъявили желание преподавать и шесть человек из числа беженцев, у которых есть нужная квалификация.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

По согласованию со специалистами иракского представительства ЮНИСЕФ, определили несколько предметов учебных, которые будут преподаваться детям. В первую очередь, это математика, родной язык, иностранный и искусство. Рисование, в первую очередь, природоведение. Это основные дисциплины, которые будут преподавать. Почему? Потому что они могут восприниматься детьми различных возрастов. Даже если мы будем объединять схожие возрастные группы, 6-7 лет, 8-9, это позволит проходить материал совместно.

Дмитрий Шили, старший координатор Детского фонда защиты детства ЮНИСЕФ в Беларуси:

Мы постарались создать условия, чтобы, как минимум, протестировать то, что может быть сделано в существующих условиях. Психосоциальная поддержка очень важна в текущей ситуации, поскольку помогает снизить уровень стресса, тревожности у детей. Будут применяться различные методы – такие, как рисование, лепка, арт-терапия, групповая работа, чтобы дети чувствовал себя в безопасности.