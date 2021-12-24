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Россия опасается новых провокаций Запада в преддверии референдума по Конституции

24 декабря 2021 10:28
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Россия опасается новых провокаций Запада в преддверии референдума по Конституции. Таким мнением в интервью «РИА Новости» поделился российский дипломат Алексей Полищук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия опасается новых провокаций Запада в преддверии референдума по Конституции-1

Попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию в период важной политической кампании уже были. Но цветная революция и госпереворот, очевидно, провалены. При этом отдельные страны Европы и США не покидает мысль навязать свой порядок в Беларуси. Продолжается экономическое давление, информационная война и финансирование беглых. Вместе с тем, Москва надеется, что конституционная реформа в Беларуси позволит в рамках правового поля модернизировать политическую систему и еще больше консолидировать общество.

# Конституция # общество # Алексей Полищук # Фотофакт

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