Россия опасается новых провокаций Запада в преддверии референдума по Конституции

Попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию в период важной политической кампании уже были. Но цветная революция и госпереворот, очевидно, провалены. При этом отдельные страны Европы и США не покидает мысль навязать свой порядок в Беларуси. Продолжается экономическое давление, информационная война и финансирование беглых. Вместе с тем, Москва надеется, что конституционная реформа в Беларуси позволит в рамках правового поля модернизировать политическую систему и еще больше консолидировать общество.