Белорусские песни: в чём особенность и почему остаются в душе – рассказала заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Героиня выпуска – заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Тамело.
Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Родилась я в Калининграде. Как так получилось? Папа мой военный. Они ездили: в Москве были, на Дальнем Востоке были, везде были и вот приехали в Калининград, там родилась я. Кстати, интересный факт: под Калининградом (Кенигсбергом) в 1945 году погиб мой дедушка.
Я в 3 года, как все говорят, встала на табуретку и запела. Выучила всю азбуку в 3 года, научилась читать. Пошла в библиотеку, где меня не было видно из-под стола, давали книги, таким образом выучила все песни. Пела везде, где только просили. Потом, когда переехала в Минск, пошла в Минское музыкальное училище на фортепианное отделение и не поступила. А на следующий год поступила на хоровое дирижирование, после окончания пошла в Институт культуры.
Когда я впервые услышала огромное количество белорусских песен такой красоты – это было открытие. Я в это сразу влюбилась и сказала: дайте мне много белорусских песен, я все спою.
Белорусская песня отличается от всех других. Во-первых, голосами людей, проживающих в нашей стране: звенящие, легкие, теноровые (если мужские) голоса, женские. Сама подача, вокализация очень мягкая, как и сами люди. И композиторы пишут такую же музыку: она не агрессивная, очень хорошо ложится на душу, на сердце, на слух и поэтому она выгодно отличается от других всех песен. Мне очень хочется, чтобы белорусская песня звучала чаще, везде и за границей. Я недавно песню написала на слова Софии Манцевич «Родина». Слова, начинающие песню, такие: обниму тебя глазами, дорогая Беларусь. Все. Вот лучше и не скажешь.
Подробности в видео.