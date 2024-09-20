Белорусские песни: в чём особенность и почему остаются в душе – рассказала заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Родилась я в Калининграде. Как так получилось? Папа мой военный. Они ездили: в Москве были, на Дальнем Востоке были, везде были и вот приехали в Калининград, там родилась я. Кстати, интересный факт: под Калининградом (Кенигсбергом) в 1945 году погиб мой дедушка.

Я в 3 года, как все говорят, встала на табуретку и запела. Выучила всю азбуку в 3 года, научилась читать. Пошла в библиотеку, где меня не было видно из-под стола, давали книги, таким образом выучила все песни. Пела везде, где только просили. Потом, когда переехала в Минск, пошла в Минское музыкальное училище на фортепианное отделение и не поступила. А на следующий год поступила на хоровое дирижирование, после окончания пошла в Институт культуры.