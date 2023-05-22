«Дети и безопасность». БЖД реализует комплекс мероприятий в преддверии школьных каникул

Новости Беларуси. Дети и безопасность. Чтобы предупредить травматизм и гибель несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, с 22 и до 31 мая (в преддверии летних школьных каникул) Белорусская железная дорога реализует комплекс мероприятий, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время встреч со школьниками в учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях, расположенных около железной дороги, пройдут профилактические беседы.
Состоятся рейды, особое внимание – детям и подросткам без присмотра взрослых возле железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Кроме того, на вокзалах и в поездах граждан будут дополнительно информировать о мерах безопасности. Ведь с начала года здесь произошло 34 случая непроизводственного травматизма, а это на восемь случаев больше, чем за аналогичный период 2022-го. Пострадали 35 человек, один из которых ребенок.
Основные причины несчастных случаев не меняются. Это игнорирование элементарных мер безопасности: нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному и прослушивание музыки в наушниках во время перехода железнодорожных путей.