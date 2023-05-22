«Дети и безопасность». БЖД реализует комплекс мероприятий в преддверии школьных каникул

Новости Беларуси. Дети и безопасность. Чтобы предупредить травматизм и гибель несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, с 22 и до 31 мая (в преддверии летних школьных каникул) Белорусская железная дорога реализует комплекс мероприятий, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время встреч со школьниками в учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях, расположенных около железной дороги, пройдут профилактические беседы.