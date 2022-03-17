«Как мне нравится с ними работать!» Эта женщина создала уникальную технологию преподавания физики

Ия Ташлыкова-Бушкевич, доцент кафедры физики БГУИР:

Минск для меня – это город, в котором я родилась и живу всю свою жизнь. Я выросла здесь, и поэтому этот парк для меня – место особенное. Спасибо большое, что пригласили сюда. Ия Ташлыкова-Бушкевич родилась и выросла в этих краях. Столица для нее – словно микс современности, старых улиц и цветущей зелени вокруг.

Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Наша квартира находится прямо здесь, в этих дворах, поэтому я выросла рядом с вышкой-глушилкой. У нас временами плохо работало радио, плохо работало телевидение, отец как физик придумывал всякие фишки, чтобы спасти положение. И сейчас эта вышка – украшение города. Для меня каждый дом, каждый поворот здесь в этом центре имеет некое значение, а теперь я еще и работаю здесь.

Ташлыков Игорь Серафимович, отец Ии, был известным ученым в области физики и внес значительный вклад в развитие науки. Именно он стал примером для подражания и привил любовь к научной деятельности нашей героине. Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Мне было 4 года, когда я сказала папе, что хочу быть как он. Конечно, в этом возрасте, что такое физика, я не знала, и мама с папой серьезно не отнеслись к моим словам. Конечно, сначала физика меня привлекла внешней оберткой, потому что я видела жизненный путь моего папы: он объездил весь Советский Союз, выполнял уникальные исследования по ионной имплантации. И папа всегда говорил, что очень хорошо поехать за границу, себя показать, научиться чему-то новому, вернуться домой и все по принципу: где родился, там и пригодился.

По окончании физфака БГУ упорство и труд привели эту женщину к большим успехам. Теперь она вице-председатель Белорусского физического общества, член рабочей группы «Женщины в физике в Беларуси», лауреат денежной премии спецфонда Президента и физик в третьем поколении. Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Папа один раз мне сказал, что он видит, что я умная. В физике нужно проявлять характер, настойчивость, быть упертым, уметь падать и не сдаваться никогда. У меня есть гармоничное сочетание трех направлений. Во-первых, я физик-педагог. Второе направление – я физик-экспериментатор, работаю в области водородного материаловедения. А с третьей стороны я разработала свою авторскую технологию преподавания физики именно в рамках лекционного курса.

Жизнь Ии Игоревны многогранная и непредсказуемая. Она прошла около восьми длительных стажировок за границей, создала интересный образовательный проект «Эвристика в физике», а стены университета уже стали как родные. Место работы было любовью с первого взгляда. Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Фактически вся моя жизнь как профессионала проходит здесь, в этом университете. Здесь учился мой муж, и он меня сюда и привел. И когда в 2001 году я пришла сюда работать, конечно же, я даже не думала, что это и будет моя жизнь. И эти студенты, молодые, уверенные, иногда нахрапистые – как мне нравится с ними работать!

Проект, который создала наша героиня – это результат сотрудничества преподавателей и студентов с внедрением в систему обучения творчества и креатива. Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Очень часто говорят, что эвристика и креативность – это одно и то же. На самом деле нет. Эвристика – это наука об открытии студента. Задача преподавателя – раскрыть студента как творческую, нравственную личность. Дать ему возможности открыть самого себя, и после этого молодой человек наполняет весь окружающий мир своим смыслом.

Путь к созданию проекта был непростым. 21 год назад, когда наша героиня впервые перешагнула порог университета, она мечтала, чтобы студенты полюбили физику так, как любит она. Так, шаг за шагом, появлялось все больше новых идей и возможностей решить эту задачу. Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Первый раз экзамен свой я проводила аналогично, как меня учили на физфаке в БГУ. В БГУ очень хороший курс физики, замечательный, но мои студенты не вернули мне все, что я им рассказала. Тогда я стала пробовать заинтересовать их. Но тогда я столкнулась с другой проблемой, я не могу рассказать им интересно и вычитать всю программу по физике.

Это привело к тому, что Ия Игоревна стала создавать свои собственные учебники. Книги дали ей определенную свободу и возможность оставлять часть материала на самостоятельное изучение студентов. Ия Ташлыкова-Бушкевич:

И потом мы сделали первый видеоролик по физике. И оказалось, что это, во-первых, для них было очень интересно. Они горели, чтобы сделать эту работу. И для потока, которые как зрители только изучали, следили за ходом работы, это оказалась сильной мотивацией для изучения физики. И таким образом я разработала свою авторскую технологию организации лекционных занятий по физике.

Во внеурочное время студенты смотрят на физику через призму творчества, создают проекты, в которых углубленно изучают ряд вопросов по программе и реализовывают задумки, а также прокачивают свои hardskills и командный дух. Ия Ташлыкова-Бушкевич:

Они учатся рефлексировать и менять свои подходы. Я рецензирую все их конечные работы, ролики. Фактически у меня есть моя маленькая научная школа студенческая. Плюс мы проводим очень серьезные исследования по педагогике. Мы изучаем, с кем мы начинаем работать и к каким результатам их приводим. Я пишу статьи месяца со студентами, у нас участие в конференциях. И еще есть соцсети.

За мотивацией стоит успешность. Времена активного использования дистанционных форм обучения показали необходимость внедрения проекта в социальные сети. И сейчас он существует на всех возможных интернет-платформах и востребован молодым поколением. Студенты оборачивают такую строгую и серьезную дисциплину, как физика, в игровую форму и тем самым упрощают восприятие трудной информации, а обучение становится проще и интереснее. Ия Ташлыкова-Бушкевич:

У нас был свой Джеймс Бонд, иногда это как хоррор, иногда это как комедия. И ребята ограничены 10 минутами. 10-12 минут, в которые они должны вложиться, чтобы рассказать физику, показать эксперимент, если работа практического характера. И при этом, чтобы человек, который сел смотреть, сидел на краешке стула и не мог оторваться. Мы стараемся работать так. У меня есть две большие статьи в журналах. Например, в этой работе мы изучали, как ребята рефлексируют, как они оценивают, чему они научились и как они изменились благодаря проекту. Очень интересный результат. Те ребята, которые пришли в проект после гимназии, олимпиад, технических кружков по физике, робототехнике, эти ребята очень много уносят из моего проекта.