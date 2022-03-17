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В Брестской области начали заготавливать берёзовый сок. Узнали, сколько будет стоить

17 марта 2022 11:56
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Новости Беларуси. На юге Брестской области начали заготавливать березовый сок. В этом сезоне лесхозы региона планируют продать его населению – около 800 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Литр будет стоить около 20 копеек.

В Брестской области начали заготавливать берёзовый сок. Узнали, сколько будет стоить-1

От перерабатывающих предприятий также есть заявки. Потребность – примерно 3,5 тысячи тонн сырья. Удастся ли выполнить планы, напрямую зависит от погоды. Обычно период сокодвижения длится 2-3 недели, но при благоприятных условиях он может растянуться и до пяти недель.

# Березовый сок # общество # Фотофакт

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