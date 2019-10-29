Впервые попробовал в 12 лет. Реальная история, как мужчина смог завязать с наркотиками

Новости Беларуси. В 44 у него пять судимостей за хранение и употребление наркотиков. Впервые Сергей попробовал их в 12! А отказаться от дозы пытался десятки раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И столько же начинал сначала.
Последней надеждой стала поездка в отдаленную деревню, эдакий побег от реальности. Там познакомился с будущей супругой. Она-то и предложила обратиться в общество анонимных наркоманов.
Сергей, бывший наркозависимый:
Весь день зациклен на том, чтобы найти и употребить. Потом проснуться и повторять одно и то же. Я дошел до такой ситуации: когда засыпал, слышал звук собственного сердца и думал: «Хоть бы не проснуться». Я больше так не могу.
Придя в сообщество, общаясь с людьми, я понял, что я могу проживать. Приходит осознание того, что это все работает. Это возможно, только нужно что-то делать.
И этот случай не единичный. Пять лет назад Беларусь буквально накрыло волной синтетических наркотиков. Страну будоражили новости о том, как молодые люди, употребив, теряли рассудок, калечили себя, выбрасывались из окон, умирали от передозировки. Вот тогда за борьбу с «дурью» взялись всерьез. Войну спайсам объявили на государственном уровне.
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