Президент требует принять новые антинаркотические меры: «Не прекращаются попытки подсадить наших людей на наркотики»

Новости Беларуси. В Беларуси удалось стабилизировать ситуацию в борьбе с наркотиками. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но по мнению Президента, останавливаться на этом пути еще рано. 29 октября резонансную тему обсуждали во Дворце Независимости. Участниками совещания стали представители правительства, ряда министерств и ведомств, судейского корпуса. Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет количество наркопреступлений сократилось в полтора раза. А с участием несовершеннолетних – почти в пять.

Принятые в 2014 году системные меры позволили переломить ситуацию с распространением синтетических препаратов, основным потребителем которых была молодежь. Вместе с тем, Президент требует от правоохранительных органов сосредоточить усилия на полной ликвидации преступной сети. А принцип неотвратимости наказания, прежде всего, должен работать в отношении руководителей организованных групп.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возвращаясь к проблеме наркотиков, часто говорили о том, что мы идем по неведанной целине. Таких комплексных мер никогда ни одна страна, а тем более Беларусь, не принимает в сфере борьбы и профилактики наркотиков. Наша страна находится в центре Европы и наркокартели стремятся воспользоваться удобной логистикой. Поэтому все должны понимать, что ослаблять давление на субъекты наркотрафика и вообще поставщиков наркотиков мы не имеем права. Если хоть на мгновение об этом забудем, наша страна утонет в этих проблемах и в этом страшном зелье. Только за прошлый год правоохранителями перехвачено на границе почти полтонны гашиша. Не прекращаются попытки снова подсадить наших людей на синтетические наркотики. Одних амфетаминов и прочих психотропных веществ изъято свыше 36 кг.

Руководители преступных групп, чтобы втянуть молодежь в распространение наркотиков, активно используют электронные площадки: сомнительные сайты, мессенджеры. Подростки соглашаются на уговоры неизвестных им лиц в сети Интернет сделать одну-две закладки, не понимая толком, во что ввязываются, а потом получают большие сроки. Естественно, становятся соучастниками сбыта и потребления наркотиков со всеми вытекающими последствиями. Подчеркиваю: принцип неотвратимости наказания должен работать прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика.

Нужно ввести такую практику – все уголовные дела по наркотикам, совершенные в составе организованных групп, должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры, а также другие преступления которые должны контролироваться прокуратурой в сфере распространения наркотиков. Недавно мы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые дают судам возможность более гибко подходить к назначению наказания.