Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Новости Беларуси. Хорошие новости для детей с особенностями развития. 29 октября в Вилейке для них открыли сразу три новые локации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект «Крылья счастья» реализовала крупная IT-компания. Так, для воспитанников Вилейского центра коррекционного обучения местом притяжения теперь станет адаптивная площадка. Простые на первый взгляд вещи – покататься на качелях, дотронуться до цветка, поиграть в песочнице – некоторым из деток были недоступны. В силу диагноза.

Развивающие борды, цветочные сенсорные тумбы, специальные качели и кресла-коконы откроют ребятам мир новых впечатлений.

Светлана Клемячиц, директор Вилейского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

У нас есть детки с ДЦП, детки в колясках. Как им играть на площадке, кроме того, как просто приезжать и дышать воздухом? Поэтому появились эти замечательные качели, песочница. И даже клумбы высокие неслучайно: дети на колясках могут туда подъезжать. Самое главное, что они могут не просто играть, а развивать навыки социального взаимодействия.

Наталья Рыженкова, директор IT-компании:

Бизнес должен быть социальным, потому что бизнес без общества невозможен и бизнес должен что-то обществу отдавать. Когда мы начали анализировать, в каких направлениях мы хотели бы помочь обществу – не знаю, может быть потому, что я мама, женщина, – то направление, которое мне бы хотелось – это помогать деткам и, в частности, детям с особенностями развития. Мы не знали, что можно создать такую адаптивную площадку для деток с особенностями развития и для детей из дошкольного учреждения, которое здесь находится, потому что играть они должны вместе. Это инклюзия, социальная адаптация детей – они должны быть вместе.

Кроме того, в начальной школе № 6 открылась собственная арт-мастерская. Ее главное направление – стимпанк. Из гаек, болтов, шестеренок и прочего металла дети создают произведения искусства, которые уже не раз занимали призовые места на творческих конкурсах.