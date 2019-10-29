Особенная помощь. Волонтёры БРСМ помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки во время выборов

Добровольцы сопроводят людей с ограниченными возможностями и тех, кто нуждается в помощи при передвижении: например, мам с колясками. Только в Брестской области будут задействованы около тысячи волонтеров. Это значительно больше, чем во время предыдущей кампании.

Новости Беларуси. Доступные выборы. Волонтеры БРСМ помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне выборов добровольцы обучаются всем тонкостям взаимодействия с особенными избирателями, включая отдельные элементы шрифта Брайля и сурдоперевода. Молодые люди будут помогать на самых крупных участках и там, где нет безбарьерной среды. Такая практика во время выборов существует уже несколько лет.

Илиана Дочева, командир волонтерского отряда:

Волонтеры будут стоять на участках. Они будут сразу подходить к людям и спрашивать, нужна ли им помощь. Так, инвалидам-колясочникам добровольцы помогут подняться на лестницу или спуститься с нее, а также преодолеть бордюры.

Для общения с людьми, у которых отклонение по слуху, наши волонтеры изучат основы языка жестов.

К человеку с нарушением зрения будет приставлен волонтер, который будет сопровождать его и оказывать необходимую помощь.

В Брестской области сегодня проживают почти 3 тысячи взрослых инвалидов-колясочников, и большая часть из них проголосуют дома.