«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта

Новости Беларуси. Почти 8 тысяч рублей на развитие IT-образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта.

Людмила Рыбчинская стала первым победителем из Беларуси. Проект должен был охватить минимум полтысячи человек. Учеников в школе чуть меньше, поэтому привлекли еще ребят из местного центра развития детей. С ними провели роботоигру и научили самому простому программированию.

Людмила Рыбчинская, учительница информатики Негорельской средней школы № 1:

Увлекаются программированием, начиная со 2 класса. На выходе из школы уже действительно готовые специалисты. У нас большой процент поступления в БГУИР. Всё ради ребят. Я сама участвую в конкурсах для того, чтобы поднять престиж школы и чтобы наши дети получали достойное образование.

Уроки информатики в Негорельской школе № 1 уже давно выходят за рамки обычной школьной программы. Дети осваивают сразу несколько языков программирования. Людмила Рыбчинская в прошлом участница программы «Учитель для белорусов». Ее ученики постоянно в числе лидеров конкурсов и олимпиад.

Никита Гладкий, ученик Негорельской средней школы № 1:

Я учусь в 7 классе. Я ездил на олимпиады со своими приложениями. Хочу еще больше заниматься информатикой и узнавать новые языки программирования.

Анжелика Шиманская, ученица Негорельской средней школы № 1:

Я могу соединять сразу работу от 10-15 датчиков, туда подключать какие-то дополнительные функции. Мой самый масштабный проект был «Умный дом для грызунов». Суть заключалась в том, что он обеспечивает необходимые условия для животных, когда их владельцы находятся в командировке или в отъезде.