Прямой эфир

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта

29 октября 2019 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти 8 тысяч рублей на развитие IT-образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта-1

Людмила Рыбчинская стала первым победителем из Беларуси. Проект должен был охватить минимум полтысячи человек. Учеников в школе чуть меньше, поэтому привлекли еще ребят из местного центра развития детей. С ними провели роботоигру и научили самому простому программированию.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта-4

Людмила Рыбчинская, учительница информатики Негорельской средней школы № 1:
Увлекаются программированием, начиная со 2 класса. На выходе из школы уже действительно готовые специалисты. У нас большой процент поступления в БГУИР.

Всё ради ребят. Я сама участвую в конкурсах для того, чтобы поднять престиж школы и чтобы наши дети получали достойное образование.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта-7

Уроки информатики в Негорельской школе № 1 уже давно выходят за рамки обычной школьной программы. Дети осваивают сразу несколько языков программирования.

Людмила Рыбчинская в прошлом участница программы «Учитель для белорусов». Ее ученики постоянно в числе лидеров конкурсов и олимпиад.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта-10

Никита Гладкий, ученик Негорельской средней школы № 1:
Я учусь в 7 классе. Я ездил на олимпиады со своими приложениями. Хочу еще больше заниматься информатикой и узнавать новые языки программирования.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта-13

Анжелика Шиманская, ученица Негорельской средней школы № 1:
Я могу соединять сразу работу от 10-15 датчиков, туда подключать какие-то дополнительные функции.

Мой самый масштабный проект был «Умный дом для грызунов». Суть заключалась в том, что он обеспечивает необходимые условия для животных, когда их владельцы находятся в командировке или в отъезде.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта-16

По условиям программы владельцы гранта должны были провести «Неделю кода». В школе поселка энергетиков он длился в два раза дольше: здесь организовали турниры, открытые уроки и встречи с выпускниками, которые выбрали профессию в IT.

Денежный приз уже на счету школы. Средства пойдут на подарки детям: программное обеспечение, конструкторы для занятий робототехникой и цветной принтер.

# Образование в Беларуси # общество # Людмила Рыбчинская # Никита Гладкий # Анжелика Шиманская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хрупкий мотор и жизненно важный орган. В РНПЦ «Кардиология» рассказали, как можно жить обычной жизнью после пересадки сердца
29 октября 2019 13:14

Хрупкий мотор и жизненно важный орган. В РНПЦ «Кардиология» рассказали, как можно жить обычной жизнью после пересадки сердца

Белорусы заняли первое место в конкурсе по робототехнике FIRST Global Challenge
29 октября 2019 12:13

Белорусы заняли первое место в конкурсе по робототехнике FIRST Global Challenge

«Важно слышать людей». Инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провёл приём в Городкском районе
29 октября 2019 12:02

«Важно слышать людей». Инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провёл приём в Городкском районе