«Впереди жизнь, нужно друг друга беречь»: как прожить вместе не меньше 50 лет рассказали юбиляры из Минска

Новости Беларуси. Меткий выстрел амура – брак на десятилетия. 24 ноября в Минске золотую свадьбу новым походом в ЗАГС отметили Вячеслав и Людмила Тужиковы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодожены в возрасте, кстати, о торжественных перипетиях ничего не подозревали. Их семья разработала настоящую свадебную спецоперацию. Среди приглашенных гостей была и наша съемочная группа.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Хорошее дело браком не назовут, говорят скептики. Мы сегодня решили разбить стереотип и отправились в ЗАГС Заводского района Минска чтобы разузнать секретный рецепт семейного долголетия.

Молодожены со стажем и представить не могли, что спустя 50 лет снова зашагают под руки и Мендельсона к юридическому алтарю. Операция «Золота свадьба», которую организовали дети и внуки Людмилы и Вячеслава Тужиковых, до самого порога ЗАГСа хранилась в строжайшем секрете.

Анжелика Тужикова:

Они утром всегда встают вместе. Они спят вместе – пускай это интимная немножко подробность – в таком возрасте люди уже обычно порознь. Они делают все вместе: работают вместе, обсуждают какие-то мероприятия тоже вместе.

Ей – 71, он на год старше. Будучи соседями, молодой инженер-электрик и продавщица познакомились в столичном Горном переулке. Год испытывали свои чувства, но их совместной лодке все-таки было суждено уплыть по течению жизни. Не сказать, что Тужиковы не встречали на своем пути порогов и рифов, но главным все же было одно – греб этот тандем в одном направление и с одинаковой силой.

Вячеслав Тужиков:

Мы посуду не били. Людмила Тужикова:

В жизни никогда. Никогда. Вячеслав Тужиков:

И зачем? В наше время посуда дорогая была. Мы хорошую покупали, жалко было бить. Самое главное – чтобы женщина нравилась, что там непонятного?

В совместной полувековой биографии чего только не было. В молодости Вячеслав Михайлович для того, чтобы прокормить жену с двумя детьми, по ночам разгружал вагоны. Людмила Гавриловна выучилась на экономиста (работает, кстати, и по сей день). Выбивая свои личные квадратные метры, Тужикова дошла до самого Машерова, а потом, признается, на новоселье в заветной трешке целовала стены.

Трогательных, искренних, запоминающихся историй хватает. Наверное потому, что умеют жить ярко и честно. Да и без химии любви здесь никак.

Людмила Тужикова:

Что эта ругня, стоит того? Впереди жизнь, нужно друг друга беречь, нужно любить друг друга, уважать. Дети растут, и дети не должны расти одни, это неправильно. Дети должны расти в семье, и тогда все будет очень хорошо. Женщина не должна лезть туда, куда не надо. Женщина должна быть хитрая и умная. Все.

Личные ингредиенты эликсира семейного долголетия как прямая инструкция к действию. Тем более и статистика бракоразводных процессов в Беларуси хоть и становится из года в год приятнее – женятся больше, расстаются немного меньше – но по-прежнему достаточно горькая. Нынче на 10 свадеб 5 разводов. Расторгают браки реже всего в Брестской, Гродненской областях и Минске.

Наталья Смолер, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района Минска:

В последнее время участились именно золотые юбилеи. За последние два месяца это уже будет пятая пара.

Людмила Тужикова:

Мы просто в шоке. Анастасия Дехтяр:

Когда было лучше, 50 лет назад или сейчас?