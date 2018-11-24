Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья

Новости Беларуси. Доступное жилье, борьба с долгостроями и коррупцией, соотношение импорта и экспорта, зарплаты – и это далеко не полный список вопросов, которые обсудили 24 ноября на большом совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительная сфера как зеркало всей экономики, поэтому она на особом контроле Президента.

«Войти в новый год без хвостов»: какие проблемы строительной отрасли Беларуси поручил решить Президент? Рынок арендного жилья развивается медленно, а желающих – хоть отбавляй. На одну такую квартиру в Минске претендуют 150 человек. Поручение главы государства: увеличить долю таких квадратных метров.