Прямой эфир

Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья

24 ноября 2018 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Доступное жилье, борьба с долгостроями и коррупцией, соотношение импорта и экспорта, зарплаты – и это далеко не полный список вопросов, которые обсудили 24 ноября на большом совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительная сфера как зеркало всей экономики, поэтому она на особом контроле Президента.

Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья-1

«Войти в новый год без хвостов»: какие проблемы строительной отрасли Беларуси поручил решить Президент?

Рынок арендного жилья развивается медленно, а желающих – хоть отбавляй. На одну такую квартиру в Минске претендуют 150 человек. Поручение главы государства: увеличить долю таких квадратных метров.

Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья-4

Федор Римашевский, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
За последние четыре года был введен достаточно большой объем арендного жилья. Это, фактически, целый квартал «Магистр». Плюс мы строим арендные дома в Центральном районе, это район улицы Выготского. Я думаю, что пусть в небольших объемах, но строительство арендного жилья в Минске будет продолжено.

Какие еще поручения дал Президент во время совещания? Ответы в видеоматериале.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Федор Римашевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хозяин квартиры в Минске, где жил предполагаемый убийца Кеннеди: «Заменил окна. Остальное всё, как было при Освальде»
24 ноября 2018 13:59

Хозяин квартиры в Минске, где жил предполагаемый убийца Кеннеди: «Заменил окна. Остальное всё, как было при Освальде»

«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»
24 ноября 2018 12:25

«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»

«Людей больше всего беспокоят вопросы бытового плана»: управляющий делами Миноблисполкома
24 ноября 2018 11:58

«Людей больше всего беспокоят вопросы бытового плана»: управляющий делами Миноблисполкома