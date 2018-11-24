Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области

Новости Беларуси. Брагин 24 ноября собрал аграриев юго-востока страны на главный праздник тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на зимнюю погоду, региональные «Дожинки» принимали тепло и радушно. В этом убедился наш коллега Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Каравай Гомельской области в 2018 году завесил почти миллион тонн зерна. Это, конечно, гораздо меньше, чем рекордный результат 2016 года. Однако гораздо больше, чем предполагали скептики.

Непростой 2018-й запомнится аграриям области страшной весенней засухой и дождливой уборочной. Урожай, полученный ими, – прямой результат грамотных действий в непростых условиях. Диктат технологий и оперативное принятие решений.

Вот они, герои этого года, лучшие из лучших в своем деле. Это их руки пахнут хлебом. «Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»

Под стать празднику обновленный Брагин. К «Дожинкам» здесь реконструировали более 100 объектов: городские парки, административные здания, жилые массивы, километры тепловых и водопроводных сетей.

Татьяна Котлобай, жительница Брагинского района:

Замечательные изменения. Преобразился Брагин просто неузнаваемо. Наш Брагин самый лучший, и сегодня он самый красивый, самый нарядный. Люди все такие веселые. Даже не смотря на эту погоду, мне кажется, сегодня просто праздник.