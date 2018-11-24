Хозяин квартиры в Минске, где жил предполагаемый убийца Кеннеди: «Заменил окна. Остальное всё, как было при Освальде»

Ли Харви Освальд, проведя два месяца в гостинице «Минск», перебирается в отдельные апартаменты. Тот, кого всего через пару лет назовут убийцей президента Америки, селится в элитной «сталинке» на улице Калинина!

Дом номер четыре по улице, сменившей в наши дни название на Коммунистическую, до сих пор остаётся достопримечательностью у экскурсоводов. «Однушку» иностранец получает вне очереди.

Галина Маковская, коллега Ли Харви Освальда по радиозаводу:

Там был ветеран войны в этой квартире. И его выселили оттуда, дали другое. А его – туда. В послевоенные годы в Минске – строительный бум. Новые дома возводят и в центре и на окраинах. Жилья хватает не всем и партия идёт на уступки, предлагая приобретать квартиры за свой счёт. Возможность же бесплатно получить заветные квадратные метры выпадает единицам. В то время как многие честные советские труженики ютились в тесных коммуналках, американскому гостю выделяют, по тем меркам, настоящие хоромы.

Из дневника Ли Харви Освальда:

«Получаю небольшую однокомнатную квартиру с кухней и ванной. Рядом с заводом (8 минут ходьбы). Прекрасный вид с двух балконов на реку. Почти бесплатно (60 рублей в месяц). Это – мечта для русских». 25-метровая мечта расположилась в самом центе белорусской столицы. С роскошного мраморного балкона открывается открыточный вид на реку, рядом – магазины, парк и кинотеатры.

В похожих условиях ютилась советская семья из трёх-четырёх человек. А слесарь Освальд жил, как академик или директор.

Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:

Светлая комната, всё гигиенично. Стол дешёвенький, книжный шкаф с книгами, проигрыватель, виниловые пластинки, раскладушка.

Инна Маркова, доцент МГЛУ, подруга Ли Харви Освальда:

Это было какое-то совершенно маленькое-маленькое-маленькое жилище. С комнатой, может быть, 3 на 4. Кухня чуть меньше, чем комната. И огромная ванная комната с огромной чугунной ванной.

Эдуард Сагындыков, владелец квартиры, где жил Ли Харви Освальд:

Я заменил окна на кухне и балконе, были деревянные – стали пластмассовые. Остальное всё, как и было при Освальде, так и осталось.