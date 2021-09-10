«Впечатления просто восхитительные». В Октябрьском районе открыли новый стадион

Новости Беларуси. На Корженевского, 29 после масштабной реконструкции открыли стадион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он разместился на базе 71 школы. Здесь большое футбольное поле и сразу несколько спортивных площадок. Например, для баскетбола и волейбола. Для любителей силовых тренировок есть уличные тренажеры. Особое внимание безопасности. Территория стадиона огорожена, все площадки с мягким покрытием, установлены камеры видеонаблюдения. Посещать новую спортплощадку могут не только ученики школы, но и все желающие. Для столицы это актуально. Только в футбольных секциях Минска занимается более 5 000 ребят.

Захар Кисель, ученик средней школы № 3:

Поле вообще, по-моему, отличное. Лучше, чем у нас было до этого. Ворота тоже хорошие.

Владислав Личко, ученик средней школы № 71:

Впечатления просто восхитительные. Это стадион серьезный, очень хороший подарок для нашей школы.