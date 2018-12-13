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«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»

13 декабря 2018 14:42
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Новости Беларуси. Беларусь спортивную 13 декабря для себя открыли десятки российских журналистов. Они в эти дни с ежегодным пресс-туром приехали в нашу страну и готовят репортажи о разных сферах жизни Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»-1

Спортивная тема особенно актуальна в преддверии вторых Европейских игр, которые в 2019 году принимает Минск. Журналисты побывали на знаковых объектах, где в том числе пройдут основные соревнования, – «Минск-Арена» и реконструированный стадион «Динамо». Не исключено, что некоторые из журналистов вернутся в Минск следующим летом, чтобы рассказывать своим зрителям и читателям о ходе спортивных баталий.

«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»-4

Азат Садреев, корреспондент Башкирского спутникового телевидения:
У нас регион тоже спортивный, у нас есть хоккейный клуб «Салават Юлаев». Вообще хоккей для республики – спорт номер один.

«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»-7

И сегодня наконец-то лично моя мечта осуществилась, я побывал на «Минск-Арене» – самой большой арене в Континентальной хоккейной лиге. К сожалению, там шли приготовления к какому-то концерту: лед был разобран, декорации устанавливали. Но все равно впечатления огромные были. Впечатления были такие же, как сам стадион.

«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»-10

Сейчас вот на стадионе «Динамо». Прекрасный стадион – современный, большой, просторный.

Экскурсия по спортивным объектам завершилась общением с министром спорта и генсекретарем Национального олимпийского комитета Беларуси. Российские журналисты расспрашивали о грядущих Европейских играх, фишках церемоний открытия и закрытия, планами нашей страны на спортивные награды и даже историей рождения талисмана – лисенка Лесика.

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# Союзное государство # общество # Фотофакт

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