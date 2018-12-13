«Впечатления огромные были»: российские журналисты в рамках пресс-тура посетили «Минск-Арену» и «Динамо»

Новости Беларуси. Беларусь спортивную 13 декабря для себя открыли десятки российских журналистов. Они в эти дни с ежегодным пресс-туром приехали в нашу страну и готовят репортажи о разных сферах жизни Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивная тема особенно актуальна в преддверии вторых Европейских игр, которые в 2019 году принимает Минск. Журналисты побывали на знаковых объектах, где в том числе пройдут основные соревнования, – «Минск-Арена» и реконструированный стадион «Динамо». Не исключено, что некоторые из журналистов вернутся в Минск следующим летом, чтобы рассказывать своим зрителям и читателям о ходе спортивных баталий.

Азат Садреев, корреспондент Башкирского спутникового телевидения:

У нас регион тоже спортивный, у нас есть хоккейный клуб «Салават Юлаев». Вообще хоккей для республики – спорт номер один.

И сегодня наконец-то лично моя мечта осуществилась, я побывал на «Минск-Арене» – самой большой арене в Континентальной хоккейной лиге. К сожалению, там шли приготовления к какому-то концерту: лед был разобран, декорации устанавливали. Но все равно впечатления огромные были. Впечатления были такие же, как сам стадион.