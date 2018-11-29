Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

Новости Беларуси. Лисенок Лесик. В Минске представили официальный талисман II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две тысячи эскизов, авторы – дети и профессиональные художники. Несколько месяцев комиссия выбирала победителя, ведь талисман – один из главных символов спортивного форума наравне с логотипом. Почему остановились именно на Лесике, и когда можно будет приобрести сувенирную продукцию – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

Папараць-кветка – легендарный цветок, исполняющий все желания. Найти папоротник, исполнить мечту и обрести друзей – для этого лисенок Лесик отправляется в Беларусь, пройдя миллион шагов. В основе легенды – сказка о Маленьком Принце. В числе его друзей был тот самый маленький лисенок, который рассказал мальчику о дружбе. Таким организаторы увидели символ грядущих Европейских игр. Выбирали из двух тысяч эскизов, заявки приходили даже из Египта.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Соответствие белорусской специфике, яркость, динамичность и красивая легенда, которая бы органично вписывала талисман в тот стиль, который мы придумали для вторых Европейских игр – традиционный белорусский праздник Купалле.

Талисман выбирали несколько месяцев. Затем Лесика дорабатывали профессиональные художники и специалисты по дизайну и ребрендингу. Все должно быть органично и с изюминкой.

Еще до официальный презентации талисмана были заключены контракты на выпуск сувенирной продукции. Это 15 лицензионных договоров.

Максим Кошкалда, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Наш план по официальным точкам сувенирной продукции насчитывает 26 мест продаж. Естественно, это будет на всех аренах и на фанзонах. Помимо всего прочего, в международном вещательном центре и, конечно же, в деревне для атлетов.

Купить талисман можно будет и в онлайн-магазине Европейских игр. Выбор товаров – от первой необходимости до сувениров и плюшевых игрушек. Организаторы обещают: цены кусаться не будут.

Евгений Поболовец, СТВ:

От 2-х рублей за магнитик до 50 рублей за плед или одеяло. Сувенирная продукция с изображением лисенка Лесика появится в продаже в Беларуси зимой 2019 года.