«И камин, и теплая атмосфера»: в Гомеле в почтовых отделениях организовали новогодние фотозоны

Новости Беларуси. На почту за новогодней фотосессией: в Гомеле в почтовых отделениях организовали милые и оригинальные фотозоны, в которых все желающие могут сделать снимки в окружении сказочных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельное внимание самым юным посетителям. Сделав селфи, здесь же на специальном бланке можно написать и отправить письмо Деду Морозу. Новая почтовая опция абсолютно бесплатна: своеобразный вклад в общее новогоднее настроение.

Галина Негодина, художник-оформитель:

Мне понравилась эта идея – чтобы и камин, и теплая такая атмосфера. Чтобы можно было прийти и сфотографироваться.

Инесса Кулешова, туристка (Россия):

Это великолепная идея – витрины, окна украшены с улицы. Бесподобные декорации. Детям очень нравится.