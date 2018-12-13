«И камин, и теплая атмосфера»: в Гомеле в почтовых отделениях организовали новогодние фотозоны
Новости Беларуси. На почту за новогодней фотосессией: в Гомеле в почтовых отделениях организовали милые и оригинальные фотозоны, в которых все желающие могут сделать снимки в окружении сказочных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельное внимание самым юным посетителям. Сделав селфи, здесь же на специальном бланке можно написать и отправить письмо Деду Морозу. Новая почтовая опция абсолютно бесплатна: своеобразный вклад в общее новогоднее настроение.
Галина Негодина, художник-оформитель:
Мне понравилась эта идея – чтобы и камин, и теплая такая атмосфера. Чтобы можно было прийти и сфотографироваться.
Инесса Кулешова, туристка (Россия):
Это великолепная идея – витрины, окна украшены с улицы. Бесподобные декорации. Детям очень нравится.
К слову, с началом школьных каникул в фотозоне принимать гостей будут настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Так что спросить, дошло ли письмо, можно будет лично.