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«И камин, и теплая атмосфера»: в Гомеле в почтовых отделениях организовали новогодние фотозоны

13 декабря 2018 07:40
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Новости Беларуси. На почту за новогодней фотосессией: в Гомеле в почтовых отделениях организовали милые и оригинальные фотозоны, в которых все желающие могут сделать снимки в окружении сказочных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«И камин, и теплая атмосфера»: в Гомеле в почтовых отделениях организовали новогодние фотозоны-1

Отдельное внимание самым юным посетителям. Сделав селфи, здесь же на специальном бланке можно написать и отправить письмо Деду Морозу. Новая почтовая опция абсолютно бесплатна: своеобразный вклад в общее новогоднее настроение.

«И камин, и теплая атмосфера»: в Гомеле в почтовых отделениях организовали новогодние фотозоны-4

Галина Негодина, художник-оформитель:
Мне понравилась эта идея – чтобы и камин, и теплая такая атмосфера. Чтобы можно было прийти и сфотографироваться.

«И камин, и теплая атмосфера»: в Гомеле в почтовых отделениях организовали новогодние фотозоны-7

Инесса Кулешова, туристка (Россия):
Это великолепная идея – витрины, окна украшены с улицы. Бесподобные декорации. Детям очень нравится.

«И камин, и теплая атмосфера»: в Гомеле в почтовых отделениях организовали новогодние фотозоны-10

К слову, с началом школьных каникул в фотозоне принимать гостей будут настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Так что спросить, дошло ли письмо, можно будет лично.

«И камин, и теплая атмосфера»: в Гомеле в почтовых отделениях организовали новогодние фотозоны-13

# Новый год # общество # Галина Негодина # Инесса Кулешова # Фотофакт

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