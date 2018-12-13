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Панельные дома нового типа в Минске: как будут выглядеть и чем отличаться от обычных

13 декабря 2018 09:13
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Новости Беларуси. Панельные дома нового типа появятся в Минске. Белорусские и зарубежные проектные бюро сейчас вносят доработки в проект. К строительству планируют приступить летом 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Панельные дома нового типа в Минске: как будут выглядеть и чем отличаться от обычных-1

Уже известно, что панельки с измененным дизайном будут более яркими. Подъезды – без каких-либо преград для людей с ограниченными возможностями в передвижении. Многоэтажки с квартирами свободной планировки возведут из многослойных панелей нового поколения, чтобы утеплить дом еще при строительстве.

Панельные дома нового типа в Минске: как будут выглядеть и чем отличаться от обычных-3

Николай Милошевский, генеральный директор ОАО «Мапид»:
Мы уже в стадии проектных работ, идут разработки. Первые дома во втором полугодии следующего года уже будем строить. Что касается индивидуального жилья, по Долгиновскому тракту уже отведена земля, идут проектные работы. Я думаю, тоже в середине следующего года выйдем на строительную площадку.

Индивидуальное жилье по типу таунхауса – это еще одно новое направление в строительстве. Сегодня стоимость таких домов порядка 800 рублей за квадратный метр. При переходе на серийное производство цена станет еще ниже.

Панельные дома нового типа в Минске: как будут выглядеть и чем отличаться от обычных-5

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
МАПИД может прибавить за счет того, что ему будут предоставляться соответствующие площадки в городе. Естественно, будет увеличиваться объем строительства коммерческого жилья, которое будет реализовываться на рыночных принципах.

Панельные дома нового типа в Минске: как будут выглядеть и чем отличаться от обычных-7

В новостройках максимально будет использоваться электрическая энергия, в том числе и на отопление дома. При этом предусматривается поквартирный учет таких затрат.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Михаил Мясникович

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