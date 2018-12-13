Панельные дома нового типа в Минске: как будут выглядеть и чем отличаться от обычных

Новости Беларуси. Панельные дома нового типа появятся в Минске. Белорусские и зарубежные проектные бюро сейчас вносят доработки в проект. К строительству планируют приступить летом 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что панельки с измененным дизайном будут более яркими. Подъезды – без каких-либо преград для людей с ограниченными возможностями в передвижении. Многоэтажки с квартирами свободной планировки возведут из многослойных панелей нового поколения, чтобы утеплить дом еще при строительстве.

Николай Милошевский, генеральный директор ОАО «Мапид»:

Мы уже в стадии проектных работ, идут разработки. Первые дома во втором полугодии следующего года уже будем строить. Что касается индивидуального жилья, по Долгиновскому тракту уже отведена земля, идут проектные работы. Я думаю, тоже в середине следующего года выйдем на строительную площадку.

Индивидуальное жилье по типу таунхауса – это еще одно новое направление в строительстве. Сегодня стоимость таких домов порядка 800 рублей за квадратный метр. При переходе на серийное производство цена станет еще ниже.