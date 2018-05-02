«Впечатлена многим, но особенно – вашими селами»: в Беларуси проходит второй пресс-тур китайских журналистов

Новости Беларуси. Впечатлений не на один мегабайт информации: китайские журналисты продолжают пресс-тур по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 мая они посетили Солигорск и спустились в лечебный комплекс, оборудованный глубоко под землей. До этого наши коллеги побывали в Бресте. Здесь в центре внимания были промышленный и туристический потенциал этого региона нашей страны.

Вей Ен, заместитель главного редактора информационного агентства: Я четвертый день в Беларуси. Впечатлена многим, но особенно – вашими селами. Я думаю, ваш сельский быт был бы очень интересен нашим туристам.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Журналистика всегда является дипломатией и помогает содействовать установлению не только внешнеполитических, но и внешнеэкономических контактов. Помогает развитию народной дипломатии, сближению стран по духу, по сердцу.

Беларусь и Китай в сфере масс-медиа сотрудничают более 10 лет, и это уже второй подобный творческий вояж китайских журналистов в нашу страну.

В Китае таких замков нет: пресс-тур из КНР побывал в Мире и Несвиже