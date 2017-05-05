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В Китае таких замков нет: пресс-тур из КНР побывал в Мире и Несвиже

05 мая 2017 20:10
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Новости Беларуси. Жители Китая совсем скоро узнают о Беларуси исторической и культурной.

Продолжается пресс-тур представителей центральных и региональных СМИ КНР.

Проходит он как раз накануне саммита «Один пояс, один путь», участие в котором в середине мая примет и Беларусь. Уже пятый день Синеокую от «А» до «Я» изучает 41 журналист из 28 изданий. Это крупнейшие информационные агентства, телерадиокомпании, сетевые ресурсы.

5 мая наши коллеги посетили замковый комплекс «Мир» и историко-культурный музей-заповедник в Несвиже.

Это уникальные памятники национальной культуры Беларуси. Мирский замок в 2000 году включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Неудивительно, что с каждым годом растет и его посещаемость. Посмотреть на замок, усыпальницу, итальянский ренессансный сад и английский парк ежегодно приезжает около 300 тысяч человек. А вот в Несвиже китайские гости смогли окунуться в историю рода Радзивиллов.

В Китае таких замков нет: пресс-тур из КНР побывал в Мире и Несвиже-1

Чжан Сяодун, журналист (Китай):
Очень нравится ваша страна, ваш народ, эти древние достопримечательности.

В Китае таких замков нет: пресс-тур из КНР побывал в Мире и Несвиже-3

Чжан Кэ, журналист (Китай):
Сегодня я смог окунуться в историю и чувства меня просто переполняют. В Китае таких замков нет, у нас все сделано из дерева. Ваши достопримечательности очень красивы и с действительно давней и интересной историей.

Кроме того, гости из Китая побывали на агрокомбинате «Снов».

Здесь журналистов тоже встретили тепло и гостеприимно. Сегодня это одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий, а также крупнейший поставщик мясной и молочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Китай # Фотофакт

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