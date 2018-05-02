Указ о реконструкции аварийного моста через Припять подписал Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Президент подписал указ, который регулирует реконструкцию моста через Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально на минувшей неделе во время поездки в Гомельский регион Александр Лукашенко уделил этой теме особое внимание. Поставлены и конкретные сроки по сдаче: ноябрь 2018 года (подробнее здесь).