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Указ о реконструкции аварийного моста через Припять подписал Александр Лукашенко

02 мая 2018 18:53
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Новости Беларуси. Президент подписал указ, который регулирует реконструкцию моста через Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ о реконструкции аварийного моста через Припять подписал Александр Лукашенко-1

Буквально на минувшей неделе во время поездки в Гомельский регион Александр Лукашенко уделил этой теме особое внимание. Поставлены и конкретные сроки по сдаче: ноябрь 2018 года (подробнее здесь).

Указ о реконструкции аварийного моста через Припять подписал Александр Лукашенко-4

Мост для Полесья – объект стратегический. Проблемы здесь возникли в декабре 2017, когда конструкцию признали аварийной (подробнее здесь). Сейчас в работах заняты ведущие специализированные компании.

# Коммунальное хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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