Загадали желание и побывали в белорусском Стоунхендже. Посетили необычные места на Витебщине

На Витебщине сохранилось немало исполинов. Среди них – царь-дуб в деревне Тадулино, рассказали в программе «Путевка BY».
На Витебщине сохранилось немало исполинов. Среди них – царь-дуб в деревне Тадулино, рассказали в программе «Путевка BY».
Анастасия Макеева, корреспондент:
По оценкам ученых, ему уже больше 250 лет, а в высоту он 26 метров. Интересно, что здесь когда-то находилась усадьба помещиков Реутов, в семье которого существовала замечательная традиция – высаживать дубы в честь рождения детей. А к этому дубу приезжает много туристов, чтобы набраться сил, энергии, попросить о главном и загадать желание. Судя по количеству записок и ленточек, дуб действительно работает.
В краеведческом музее можно увидеть рог тура и украшения кривичей. Узнали, чем еще богат Лепельский район – подробности здесь.
Богатырская мощь и центр ресурса. Волшебный дуб умещается в объятиях шести человек и заслуживает вашего внимания, как и лепельский Стоунхендж в деревне Малые Торонковичи. Магнит для любителей тайн и мистики.
Старожилы уверяют: в давние времена здесь было кладбище. Находили пражский грош, керамику Киевской Руси и другую старину. Очевидно, что люди жили с незапамятных времен. Когда в 80-е годы прошла мелиорация, каменные кресты оказались не в удел, их выбросили в лес. В 2003-м во время сельхозработ случайно обнаружили на поле плиту, а затем и другие артефакты.
Местные краеведы решили восстановить справедливость. Собрали кресты и установили на поле, где предположительно размещался могильник. Некоторые исследователи выдвигают версию, что здесь было языческое капище, и это не кресты, а каменные идолы. Так или нет, но люди приходят и приносят дары. Очевидно, для кого-то место сакральное. Каждому свое.
Подробности в видео.