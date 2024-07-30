Загадали желание и побывали в белорусском Стоунхендже. Посетили необычные места на Витебщине

В краеведческом музее можно увидеть рог тура и украшения кривичей. Узнали, чем еще богат Лепельский район – подробности здесь .

Анастасия Макеева, корреспондент: По оценкам ученых, ему уже больше 250 лет, а в высоту он 26 метров. Интересно, что здесь когда-то находилась усадьба помещиков Реутов, в семье которого существовала замечательная традиция – высаживать дубы в честь рождения детей. А к этому дубу приезжает много туристов, чтобы набраться сил, энергии, попросить о главном и загадать желание. Судя по количеству записок и ленточек, дуб действительно работает.

Богатырская мощь и центр ресурса. Волшебный дуб умещается в объятиях шести человек и заслуживает вашего внимания, как и лепельский Стоунхендж в деревне Малые Торонковичи. Магнит для любителей тайн и мистики.

Старожилы уверяют: в давние времена здесь было кладбище. Находили пражский грош, керамику Киевской Руси и другую старину. Очевидно, что люди жили с незапамятных времен. Когда в 80-е годы прошла мелиорация, каменные кресты оказались не в удел, их выбросили в лес. В 2003-м во время сельхозработ случайно обнаружили на поле плиту, а затем и другие артефакты.