В краеведческом музее можно увидеть рог тура и украшения кривичей. Узнали, чем ещё богат Лепельский район

Начинаем трэвел-обзор с краеведческого музея. Количество залов впечатлит. Первые люди появились на этих землях еще в эпоху мезолита изготавливали орудия труда из кремния. Урожай археологов богатый. Деревянные гарпуны и рог тура – гордость музея, как и украшения кривичей. Височные кольца, лунницы-обереги – славянская классика. Бусы из курганного могильника «Новые Волосовичи» и вовсе как новые. Эксклюзива на Поозерье немало.

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:

Нынешний Лепель, который расположен на южном берегу Лепельского озера, – это не тот первоначальный Лепель, в документах упоминается 1439, это тоже не нынешний Лепель, это деревня Старый Лепель. Она возникла сначала на берегу, потом на острове Старый Лепель. Во времена Ливонской войны там был построен Лепельский замок. Канцлер ВКЛ Лев Сапега получил эти земли после смерти родителей, он велел перенести административный центр со Старого Лепеля на южный берег Лепельского озера и назвать его Новый Лепель. Жители Лепеля получили привилей свободы, освобождены были от налогов. Эта дата является датой основания Нового Лепеля – 16 июля 1589 года.