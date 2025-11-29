Возведение мостов и школ, развитие туризма – как выполняют поручение Президента о возрождении Полесья

Припятское Полесье выходит на новый этап развития. После совещания у Президента утверждена комплексная программа, которая должна изменить регион в ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие Припятского Полесья до 2030 года! О чём предупредил Лукашенко? Припятское Полесье – территория особого стиля хозяйствования на земле. Аграрии бьются не только за отдачу гектара, но и за землю, которую раз за разом приходится отвоевывать у природы. Проявить слабину не дают и паводки, и низинные заморозки, и засухи. Здесь научились не пенять на условия, а получать максимум из возможного. От земли сформировался и характер – стойкий, но скромный. Полешук привык рассчитывать только на себя, но умеет и быть благодарным за помощь.

Опыт развития хозяйства «Парохонское» Пинского района вдохновил Президента на старт новой программы развития Припятского Полесья, а увиденное там масштабируют в 9 районах Брестской и Гомельской областей. Впрочем, сам агрогородок Парохонск – это в целом пример социально-экономического благополучия. Может ли опыт одного хозяйства стать моделью для целого края? Репортаж Кристины Протосовицкой.

Хозяйство «Парохонское». Это название уже стало именем нарицательным. За ним пример рачительного подхода – стиль хозяйствования на полесской земле. На протяжении 30 лет каждый следующий шаг калибруют экономической целесообразностью. Местная технология ведения сельского хозяйства могла бы стать одним из лучших пособий по агроменеджменту, а его автором – руководитель Владимир Хроленко. Правда, на это нужно время, а оно – деньги. Потому практический опыт передают также (на практике) 9 пилотным хозяйствам Брестской и Гомельской областей.

Про «Парохонское» рассказывали не раз – более 25 тысяч поголовье, без малого 20 тысяч гектаров и автопарк в руках 219 механизаторов и водителей. Свой комбикормовый завод и завод по выпуску травяных гранул, что особенно оценил Президент во время визита в октябре 2024 года. В хозяйстве около 800 единиц техники, под обслуживание строят новые мастерские, отапливать их решили пеллетами. Без особых хлопот для персонала и с выгодой котлы окупаются за год. Приступили к реконструкции фермы – из мясной получат молочную, а кем укомплектовать – уже позаботились. Получить потомство помогают быки бельгийской голубой породы.

Новая программа развития Полесья включает три раздела и 12 направлений: промышленность, АПК, социальная сфера, лесное хозяйство, дороги, качество услуг и туризм – тот, что с приставкой «агроэко», и тот, что связан с морем Геродота. Едва ли Полесье можно представить без хождения по рекам. В его столице, Пинске, сохранили уникальные для страны компетенции: судоремонт и судостроение. На эллинге – пассажирский теплоход, несколько барж и переправ. На пинском заводе планируют и выпускать совместно с партнерами из Нижнего Новгорода тримараны. Легкие в обслуживании туристические суда, которые смогут себе позволить даже владельцы усадеб. Задача для каждого из полесских районов в программе – в два, а то и в три раза, нарастить экспорт туруслуг.

Придадут Полесью движение не только по воде, но и по суше – улучшенной логистикой. Капитальные ремонты охватят ключевых артерии. Вопрос уже решенный – строительство моста через Припять между Лунинецким и Столинским районом. Это улучшит перевозки пассажиров и транзит для грузов. В частности – для овощного, фруктового и ягодного урожая столинских фермеров. Это в три раза сократит маршрут. Приступят к строительству уже в 2026 году.

Андрей Слуцкий, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:

Поставлена задача построить мост и ввести в эксплуатацию в 2027 году. Мост очень важен, люди его давно ждали. Конечно, тут плюсы и по логистике. На сегодняшний день транспортное сообщение обеспечено паромной переправой – это и неудобно, и дорого с точки зрения содержания самой переправы.