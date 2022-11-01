Возрождением тарпанов занимаются в Беларуси. Как дикие лошади привыкают к местному климату?

Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.

Влада Родовская, корреспондент:

С былых времен лошади восхищали. Умные животные были незаменимы в хозяйстве, помогали передвигаться и стали лучшими друзьями людей. Отправимся в самое сердце Налибокской пущи, чтобы увидеть легендарных обитателей земель и узнать, как изменились лошади за несколько столетий. И вот мы уже на родной земле предшественников домашних лошадей. Вид открывается невероятный – табун диких красавцев видно издалека.

Бесчисленное количество вдоль всего поля серых лошадок. И мы не в кино. Это дикие потомки тарпанов, которые однажды пропали с наших земель и воскресли в привычной среде обитания спустя сотни лет. Возвращаясь в историю, эти крупные травоядные совсем не угождали местным жителям – считалось, что они вредят сельскому хозяйству, а жеребцы постоянно уводили кобыл из домов. Поэтому во многих городах были собраны специальные отряды, занимавшиеся отловом и уничтожением этих животных.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Возникла идея восстановить диких лошадей в экосистемах, хотя идея сама по себе возникла достаточно давно, в первой половине XX века, когда польский профессор Витулани на базе Беловежской пущи решил восстановить к тому времени вымерших тарпанов. Собрав лошадей, похожих по внешнему виду на тарпанов, у местного населения, он создал такую породу, которую назвали польский коник. Фактически она восстанавливалась в том числе и на землях Беларуси. Проект по возвращению диких лошадей на современном этапе стартовал в 2019 году, когда при взаимодействии Министерства лесного хозяйства и лесной службы Нидерландов в Беларусь приехала 151 дикая лошадь.

Изначально планировалось предоставить только около 50 особей, но богатство нашей белорусской земли не осталось незамеченным, и голландцы сами предложили утроить численность табуна. Сейчас по полям бегает порядка 250 диких красавцев. Влада Родовская:

А чем они отличаются от обычных лошадей?

Александр Козорез:

По сути, если разобраться, в происхождении современных лошадей очень запутанная история. Они обитали на огромных пространствах – от Великобритании до Камчатки. Много существовало подвидов, и сегодня даже нет единого мнения, где произошла домашняя лошадь, где она была одомашнена. При этом генетические исследования показывают, что дикие лошади активно спаривались с домашними лошадьми. Сказать, что есть отдельный вид лошадей как таковых, очень сложно. Сегодня есть только один вид дикой лошади – это лошадь Пржевальского. И второй вид, который выделяется, – это Equus caballus, которая признается как лошадь домашняя. Коники как порода генетически ничем не отличаются от домашней лошади.

Как бы там ни было, спутать их с привычным нам видом лошадок невозможно. У тарпанов множество отличий – серый цвет, черный ремень по позвоночнику и полоски, как у зебры на ногах. Примечательно то, что они совсем небольшие – максимум 150 сантиметров в холке. Влада Родовская:

Расскажите, как им белорусский климат?

Александр Козорез:

Учитывая, что эта порода лошадей возникла в нашем климате, местом возрождения была Беловежская пуща, то климат для них очень благоприятный. Сейчас у них как раз проходит линька. Они получат зимнюю шерстку, станут мохнатыми, больше похожими на плюшевых медвежат. Поэтому они очень хорошо приспособлены к нашему климату, очень благоприятно переносят. Влада Родовская:

Когда появились жеребята и о чем это говорит? Насколько у нас хорошо налажена экосистема, что начало появляться продолжение? Александр Козорез:

Воспроизводство лошадей – это один из главных признаков того, что им здесь понравилось. Рождение жеребят началось в том же году, когда они и прибыли. Ежегодно рождается не менее 40 жеребят.

Ухода как такого за ними не требуется. Тарпаны должны быть в максимально естественных условиях. Запрещено использование в сельском хозяйстве и прокате. Подкармливать – тоже, за исключением в зимний период. Лошади должны стать частью фауны, как в былые времена, и превратить эти и так необычные места в нечто особенное. Влада Родовская:

Для нашей экосистемы их появление дает какой-то плюс?

Александр Козорез:

Основная причина, почему их завезли, – это восстановление открытых мест обитания, так называемое восстановление процесса бурьянизации. Что это значит? Трава предназначена, чтобы ее кушали. Если ее не съедают, накапливается очень много растительной мертвой массы, которая приводит к деградации экосистемы. Начинают исчезать виды, характерные для открытых мест обитания, им не хватает питания определенного. Особенно это проблематично для лугов, которые весной затапливаются, вода заходит на эти территории, трава начинает гнить, забирает кислород из воды. Там, соответственно, не размножаются беспозвоночные, перестает нереститься рыба, туда не прилетают птицы на кормежку, и луга таким образом деградируют. Лошади эту мертвую траву съедают за зиму, и луга тогда весной могут вновь затопиться талой водой.