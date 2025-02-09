Возрождение Полесья. Как будут поднимать юг Беларуси

Сельское хозяйство – это наш Клондайк, с которого мы кормимся. Звучит, может, и грубовато, но так оно и есть. Чтобы Беларусь и дальше пребывала в изобилии, нужен источник, где брать ресурсы для развития, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сельское хозяйство – это наш Клондайк, с которого мы кормимся. Звучит, может, и грубовато, но так оно и есть. Чтобы Беларусь и дальше пребывала в изобилии, нужен источник, где брать ресурсы для развития, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В этом плане настоящей сокровищницей может стать белорусское Полесье. Уникальный край с богатой историей и потенциалом, который пока до конца не раскрыт. Президент не раз говорил об этом. Еще раз вернулись к этой теме в прошлом октябре при посещении Пинского района.
Лукашенко в Пинском районе: «Нужно страну за пять лет привести в полный порядок!» Подробнее.
Первую попытку возродить южный регион предприняли еще в 2010 году. Тогда благодаря госпрограмме удалось привести в порядок сельское хозяйство, реконструировать социальные объекты, отремонтировать дороги и коммуникации. Пришло время нового этапа возрождения этих уникальных территорий.
В Беларуси утверждена новая пятилетняя программа развития Припятского Полесья – масштабные преображения охватят 9 районов Брестской и Гомельской областей. Ресурсы выделят под конкретные проекты с учетом региональной специфики. Так, сильной стороной Калинковичского района является производство мясо-молочной продукции, на что и сделают акцент.
Надежда Судас, заместитель председателя Калинковичского райисполкома:
СПК «Дружба Автюки». Там будет построен новый молочно-товарный комплекс. Мы очень рассчитываем, что это будет современное предприятие, которое будет флагманом для сельхозпредприятий нашего района. Наши промышленные предприятия тоже в рамках этой программы хотят модернизироваться. Там есть некоторые моменты по модернизации своего производства. Не только молочный комбинат – и мясокомбинат, и частично, может быть, завод бытовой химии. Мы надеемся, что наши планы все воплотятся в жизнь.
Благодаря модернизации появятся дополнительные рабочие места, изменятся условия труда и зарплаты людей – регион привлечет новых жителей. Программа развития охватит все сферы деятельности, в том числе образование, здравоохранение и туризм. Земля вдоль Припяти славится уникальной природой и культурой.
Вдохнули новую жизнь! Как государство развивает Припятское Полесье?