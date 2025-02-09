Что БГУФК предлагает абитуриентам и как изменились учебные программы – интервью с ректором

Как работает вуз и какие предоставляет возможности, а также чем гордится университет, узнали у ректора БГУФК Сергея Борисовича Репкина в программе «Спорттаймер».

Коллегия Министерства спорта и туризма состоялась в стенах Белорусского государственного университета физической культуры и спорта. Отечественная альма-матер является главной кузницей спортивных кадров. Диплом тренера самый популярный не только у белорусских студентов, но и зарубежных гостей.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Скоро вступительная кампания. Что хотите в этом году предоставить своим будущим студентам?

Сергей Репкин, ректор БГУФК:

У нас более 200 профориентированных выездов по всей стране. И на сегодняшний момент в феврале-марте мы едем в Брестскую область, в Барановичи, в Витебской области были. Поэтому мы охватываем абсолютно все области. И сегодня университет работает для всей страны.

У нас получается хорошо охватить те спортивные школы, которые где-то вдалеке. И над этим мы работаем в плане целевого набора. Сегодня у нас порядка 140 целевиков поступают каждый год. И это очень хороший плюс и подспорье для таких дальних регионов нашей страны и небольших.

У нас бывает работодатель, который уже даже со второго курса просит довольно много студентов направить на те же проведения спортивных соревнований. И мы понимаем, что это целевой студент, и с удовольствием его отпускаем на на те или иные соревнования в его регионе, в его школе. Поэтому с первых лет он сразу же понимает, где дальше будет.

Наши выпускники, и даже с третьего курса многие работают по специальности, и вы можете увидеть во многих фитнес-клубах наших студентов. Потому что у них двойная специальность, они будут работать и тренером, и преподавателем. Они работают во многих учреждениях, связанных со спортом.