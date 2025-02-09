Что БГУФК предлагает абитуриентам и как изменились учебные программы – интервью с ректором

Коллегия Министерства спорта и туризма состоялась в стенах Белорусского государственного университета физической культуры и спорта. Отечественная альма-матер является главной кузницей спортивных кадров. Диплом тренера самый популярный не только у белорусских студентов, но и зарубежных гостей.
Как работает вуз и какие предоставляет возможности, а также чем гордится университет, узнали у ректора БГУФК Сергея Борисовича Репкина в программе «Спорттаймер».
Юлия Силипицкая, СТВ:
Скоро вступительная кампания. Что хотите в этом году предоставить своим будущим студентам?
Сергей Репкин, ректор БГУФК:
У нас более 200 профориентированных выездов по всей стране. И на сегодняшний момент в феврале-марте мы едем в Брестскую область, в Барановичи, в Витебской области были. Поэтому мы охватываем абсолютно все области. И сегодня университет работает для всей страны.
У нас получается хорошо охватить те спортивные школы, которые где-то вдалеке. И над этим мы работаем в плане целевого набора. Сегодня у нас порядка 140 целевиков поступают каждый год. И это очень хороший плюс и подспорье для таких дальних регионов нашей страны и небольших.
У нас бывает работодатель, который уже даже со второго курса просит довольно много студентов направить на те же проведения спортивных соревнований. И мы понимаем, что это целевой студент, и с удовольствием его отпускаем на на те или иные соревнования в его регионе, в его школе. Поэтому с первых лет он сразу же понимает, где дальше будет.
Наши выпускники, и даже с третьего курса многие работают по специальности, и вы можете увидеть во многих фитнес-клубах наших студентов. Потому что у них двойная специальность, они будут работать и тренером, и преподавателем. Они работают во многих учреждениях, связанных со спортом.
Юлия Силипицкая:
Какие тенденции в обучающем процессе у преподавателей сейчас? Все говорят, что школа Советского Союза, конечно, самая базовая, самая, так скажем, сильная. Но время идет вперед.
Сергей Репкин:
В прошлом году мы наши учебные программы, учебные планы пересматривали. И, как вы знаете, за последние три года все наши федерации пересмотрели свои учебные программы многолетней подготовки по виду спорта. И в эти группы были включены работники наших кафедр по виду спорта. Ну а сейчас претерпели изменения эти учебные программы, и естественным образом мы в учебную программу подготовки данного тренера включаем эти изменения.
Но еще одна из особенностей, и это было поручение нашего Президента, что обучение должно быть максимально практико-ориентированным. И в прошлом году мы включили еще одну дополнительную практику, увеличили количество часов на практику. Учитывая, что в районе, где находится БГУФК, много спортивных объектов.
И здесь очень хорошо, что студентам не надо далеко идти. Футбол рядом, хоккей рядом, гребля рядом, художественная гимнастика рядом. То есть спортивные объекты невдалеке. И самое главное, что мы туда можем вместе с куратором отправить нашу группу, и они смогут воочию увидеть, как проходит тренировочный процесс.
И если говорить уже про интеграцию с учебными программами по видам спорта, то мы очень сильно в прошлом году синтезировали с обучением. То есть, например, на первом курсе у нас уже студент учится по учебной программе, как работать с группой начальной подготовки.
Юлия Силипицкая:
То есть непосредственно то, что ему пригодится именно в работе.
Сергей Репкин:
Сразу в работе. И я, как помню, когда выпускником пришел на первое рабочее место, у меня была проблема, как же вообще детей набирать, как их агитировать в свой вид спорта. Ну и к четвертому курсу мы уже подходим к учебной программе, которая работает на спортивном совершенстве. 100 % наших выпускников имеют трудоустройство на первое свое рабочее место.
Подробности в интервью.