Вдохнули новую жизнь! Как государство развивает Припятское Полесье?

У каждого из 118 белорусских районов свое лицо – индустриальное, аграрное, культурное. Но есть на юге Беларуси целое «ожерелье» районов, раскрыть потенциал которых в полной мере можно только вместе. Речь о Припятском Полесье – это 9 районов Брестской и Гомельской областей, которые расположены вдоль одной из самых полноводных рек Беларуси. И вот именно здесь реализуют тот самый комплексный подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа развития Припятского Полесья утверждена до 2030-го. Эффективная экономика, благополучие граждан и комфорт для проживания – вот основные «киты» региональной стратегии на ближайшие годы. Какой будет сумма, если грамотно сложить природный, экономический и человеческий потенциал? Полесский ренессанс в репортаже Анны Корольчук.

Припятское Полесье – живописный край с богатой историей. На 1800 гектарах раскинулись пойменные луга, леса и плодородные почвы. Недра богаты полезными ископаемыми. У региона огромный потенциал, раскрыть который поможет новая государственная программа. В Гомельской области она охватит 5 районов – Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий и Петриковский.

Михаил Акунец, председатель комитета экономики Гомельского облисполкома:

Основные направления, заложенные в нее, – улучшение благосостояния, качества жизни населения. Программа охватывает различные сферы деятельности – это развитие и промышленного потенциала данных территорий, лесные ресурсы, которыми богаты эти территории, это и строительная отрасль, социальная сфера, образование, здравоохранение.

Ресурсы на развитие выделят под конкретные проекты и задействуют не только республиканский, но и местные бюджеты и инвестиции. Учитывают и региональную специфику. Акцент на сильных сторонах. Для Калинковичей это переработка молока и мяса. Так, из-за растущего спроса на сухое молоко на местном комбинате открыли новый цех фасовки.

Елена Черкас, начальник производства Калинковичского молочного комбината:

Спрос на мелкую фасовку действительно очень высок. Поэтому и возникла необходимость 40 % продуктов (сухих молочных), производимых на нашем предприятии, переводить на потребительскую упаковку. Основной рынок поставки на сегодняшний момент – КНР.