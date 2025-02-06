Вдохнули новую жизнь! Как государство развивает Припятское Полесье?
У каждого из 118 белорусских районов свое лицо – индустриальное, аграрное, культурное. Но есть на юге Беларуси целое «ожерелье» районов, раскрыть потенциал которых в полной мере можно только вместе. Речь о Припятском Полесье – это 9 районов Брестской и Гомельской областей, которые расположены вдоль одной из самых полноводных рек Беларуси. И вот именно здесь реализуют тот самый комплексный подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа развития Припятского Полесья утверждена до 2030-го. Эффективная экономика, благополучие граждан и комфорт для проживания – вот основные «киты» региональной стратегии на ближайшие годы.
Какой будет сумма, если грамотно сложить природный, экономический и человеческий потенциал? Полесский ренессанс в репортаже Анны Корольчук.
Припятское Полесье – живописный край с богатой историей. На 1800 гектарах раскинулись пойменные луга, леса и плодородные почвы. Недра богаты полезными ископаемыми. У региона огромный потенциал, раскрыть который поможет новая государственная программа. В Гомельской области она охватит 5 районов – Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий и Петриковский.
Михаил Акунец, председатель комитета экономики Гомельского облисполкома:
Основные направления, заложенные в нее, – улучшение благосостояния, качества жизни населения. Программа охватывает различные сферы деятельности – это развитие и промышленного потенциала данных территорий, лесные ресурсы, которыми богаты эти территории, это и строительная отрасль, социальная сфера, образование, здравоохранение.
Ресурсы на развитие выделят под конкретные проекты и задействуют не только республиканский, но и местные бюджеты и инвестиции. Учитывают и региональную специфику. Акцент на сильных сторонах. Для Калинковичей это переработка молока и мяса. Так, из-за растущего спроса на сухое молоко на местном комбинате открыли новый цех фасовки.
Елена Черкас, начальник производства Калинковичского молочного комбината:
Спрос на мелкую фасовку действительно очень высок. Поэтому и возникла необходимость 40 % продуктов (сухих молочных), производимых на нашем предприятии, переводить на потребительскую упаковку. Основной рынок поставки на сегодняшний момент – КНР.
Теперь сухое молоко здесь расфасовывают в ПЭТ-банки и пакеты-стики объемом от 14 граммов до килограмма. В таком виде оно отправляется в 40 стран мира, 5 из которых добавились в список партнеров именно благодаря расширению ассортимента готовой продукции.
Чтобы не зависеть от импорта тары, на комбинате сами освоили выпуск упаковки – предприятие единственное в стране среди переработчиков, кто решился на такой шаг. Модернизацию оценили и сотрудники – изменились и условия труда, и зарплата.
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