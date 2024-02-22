Возраст не имеет значения. Посмотрите, как минские пенсионерки занимаются моделингом

Старость в радость! В районных территориальных центрах социального обслуживания населения столицы создано более 300 клубов по интересам. Йога, компьютерный класс, танцы и многое другое. Недавно заработал кружок по моделингу.

Лариса Главатских, руководитель студии «Новая я» ТЦСОН Советского района г. Минска:

Студия «Новая я» – это две группы. Группа начинающих «Стиль», что расшифровывается как современные, темпераментные, ироничные леди. В этой группе наши дамы занимаются дизайном, стилем, фотопозированием и дефиле.

Вторая группа – Model stars. Фактически это театр моды, группа продолжающих. Мы сами разрабатываем дизайнерские коллекции, создаем хореографические композиции с элементами дефиле и выступаем в городах Беларуси. Даже имеем опыт выступления на международных подиумах.