В Хараре пройдёт заседание Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве

Беларусь расширяет отношения со странами дальней дуги, в частности государствами Африки. Заседание Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству пройдет сегодня, 22 февраля, под председательством министров иностранных дел Беларуси и Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хараре продолжается работа нашей делегации. Участие в двустороннем бизнес-форуме принимают более 60 представителей крупнейших белорусских предприятий-экспортеров промышленной и сельскохозяйственной сферы, академического сообщества, профильных министерств и ведомств. В целом отношения между странами развиваются динамично: с 2018 года товарооборот увеличился в восемь раз. Укрепляются политические связи, налажено гуманитарное сотрудничество. Прочное партнерство строится на основе общего видения устойчивого будущего.