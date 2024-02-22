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За два дня досрочного голосования в выборах депутатов приняли участие 14,61% избирателей

22 февраля 2024 06:55
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Единый день голосования предваряет этап электоральной кампании, когда решение можно принять заранее. Сегодня, 22 февраля, третий день досрочного голосования. Участки будут открыты без перерыва с 12 до 19 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два дня досрочного голосования в выборах депутатов приняли участие 14,61% избирателей-1

За два дня в выборах депутатов приняли участие 14,61 % граждан, включенных в списки для голосования. Больше всего бюллетеней получили избиратели Гомельской области. ЦИК Беларуси отмечает достаточно высокую явку. Среди проголосовавших немало студентов, ведь многие участки расположены прямо в вузах, это удобно, а выходные можно провести дома, в семейном кругу.

Свое решение принимают спортсмены, которые отправляются на соревнования за рубеж. Голосуют досрочно и высшие должностные лица, а также правоохранители: в день выборов они будут обеспечивать безопасность и порядок в стране.

# Выборы в Беларуси # общество

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