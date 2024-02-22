Сотрудники Минских кабельных сетей проводят рейды по выявлению фактов нарушения электроснабжения

Несанкционированное потребление электроэнергии негативно влияет на качество электроснабжения других потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недобросовестные граждане пренебрегают правилами техники безопасности.

Это и становится причиной перепадов напряжения в сети и создает пожароопасные ситуации. А поражение электрическим током может нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому сотрудники Минских кабельных сетей регулярно проводят рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения электроснабжения.

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

За период январь-декабрь 2023 года проведено 456 рейдов, по фактам выявленных нарушений составлено 378 актов на 382 тысяч киловатт-часа. Важно помнить, что незаконное подключение приемников электрической энергии, вмешательство в работу средств учета, приведшее к искажению фактического объема потребленной электроэнергии, являются административными правонарушениями, ответственность за которые предусмотрена законодательством.

«Минскэнерго» напоминает: если вам стало известно о несанкционированном потреблении электроэнергии, сообщите об этом по короткому номеру 144.

*На правах рекламы.