Возобновлено движение по внешнему кольцу МКАД в районе Лошицы

Новости Беларуси. Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Лошицы открыто. 20 октября в полдень там вновь запустили машины после почти трехмесячного перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ Теперь автомобилисты смогут быстрее добираться до мест назначения.

Все это время на участке водителям приходилось задерживаться из-за необходимости съезжать с моста. Путепровод прошел испытания на прочность и полностью готов к работе. Кстати, при реконструкции использовались материалы только белорусского производства.

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:

Перед пуском движения силами БелдорНИИ мы провели испытания по внешнему кольцу моста, для чего было задействовано 8 грузовых самосвалов. Каждая машина общим весом 33 тонны. После проведения испытаний были положительные результаты. Поэтому на сегодняшний день внешнее кольцо готово к открытию.