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Возобновлено движение по внешнему кольцу МКАД в районе Лошицы

20 октября 2018 15:04
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Новости Беларуси. Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Лошицы открыто. 20 октября в полдень там вновь запустили машины после почти трехмесячного перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Теперь автомобилисты смогут быстрее добираться до мест назначения.

Возобновлено движение по внешнему кольцу МКАД в районе Лошицы-1

Все это время на участке водителям приходилось задерживаться из-за необходимости съезжать с моста. Путепровод прошел испытания на прочность и полностью готов к работе. Кстати, при реконструкции использовались материалы только белорусского производства.

Возобновлено движение по внешнему кольцу МКАД в районе Лошицы-4

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
Перед пуском движения силами БелдорНИИ мы провели испытания по внешнему кольцу моста, для чего было задействовано 8 грузовых самосвалов. Каждая машина общим весом 33 тонны. После проведения испытаний были положительные результаты. Поэтому на сегодняшний день внешнее кольцо готово к открытию.

Возобновлено движение по внешнему кольцу МКАД в районе Лошицы-7

Напоминаем: 1 августа лопнула опора путепровода и движение автомобилей было оперативно ограничено. Последнюю реконструкцию мост пережил 17 лет назад. Сейчас же ускоренными темпами ведутся работы по внутренней стороне кольца. Плюсы ждут и пешеходов: они смогут передвигаться под мостовой частью. Полностью открыть транспортную развязку планируют 7 ноября.

# Проблемы ЖКХ # общество # Василий Тибеж # Фотофакт

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