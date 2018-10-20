Наталья Кочанова: Наша задача – хоть маленькую частичку труда вложить в то, чтобы наша страна была прекрасной

Новости Беларуси. Тысячи белорусов 20 октября объединила общереспубликанская акция «Чистый лес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 тысяч волонтеров (подсчеты еще ведутся) убирают 2000 локаций в лесах и парках страны. Штаб Администрации Президента с самого утра трудится на территории заповедника Лебяжий. Здесь высший состав госаппарата высадил аллею ив и кустарники вдоль одной из самых оживленных магистралей столицы.

Именно эти деревья были выбраны после консультации со специалистами «Зеленстроя». Ивы лучше всего приживаются в городской черте и подходят для ландшафтного дизайна. Руководила процессом глава Администрации Президента Наталья Кочанова. За ее плечами 20-летний опыт работы в системе ЖКХ и городском благоустройстве.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

У всех сегодня прекрасное настроение и желание сделать что-то такое знаковое для того, чтобы в жизни вспомнить было что, когда ты будешь проезжать и видеть эти кустики посаженные или деревья. Ну и не только для себя: конечно, для тех людей, которые живут и которые будут жить в нашей стране.