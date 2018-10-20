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Наталья Кочанова: Наша задача – хоть маленькую частичку труда вложить в то, чтобы наша страна была прекрасной

20 октября 2018 12:58
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Новости Беларуси. Тысячи белорусов 20 октября объединила общереспубликанская акция «Чистый лес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: Наша задача – хоть маленькую частичку труда вложить в то, чтобы наша страна была прекрасной-1

Более 30 тысяч волонтеров (подсчеты еще ведутся) убирают 2000 локаций в лесах и парках страны. Штаб Администрации Президента с самого утра трудится на территории заповедника Лебяжий. Здесь высший состав госаппарата высадил аллею ив и кустарники вдоль одной из самых оживленных магистралей столицы.

Наталья Кочанова: Наша задача – хоть маленькую частичку труда вложить в то, чтобы наша страна была прекрасной-4

Именно эти деревья были выбраны после консультации со специалистами «Зеленстроя». Ивы лучше всего приживаются в городской черте и подходят для ландшафтного дизайна. Руководила процессом глава Администрации Президента Наталья Кочанова. За ее плечами 20-летний опыт работы в системе ЖКХ и городском благоустройстве.

Наталья Кочанова: Наша задача – хоть маленькую частичку труда вложить в то, чтобы наша страна была прекрасной-7

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
У всех сегодня прекрасное настроение и желание сделать что-то такое знаковое для того, чтобы в жизни вспомнить было что, когда ты будешь проезжать и видеть эти кустики посаженные или деревья. Ну и не только для себя: конечно, для тех людей, которые живут и которые будут жить в нашей стране.

Наталья Кочанова: Наша задача – хоть маленькую частичку труда вложить в то, чтобы наша страна была прекрасной-10

Наша страна зеленая, красивая, ухоженная. Все говорят об этом, поэтому наша задача – хоть маленькую частичку своего труда вложить в то, чтобы она действительно была такой прекрасной.

# Субботники в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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