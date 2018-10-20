«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник

Новости Беларуси. Общереспубликанский субботник 20 октября объединил многих белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Общереспубликанский субботник 20 октября объединил многих белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осенний субботник поддержали многие жители столицы. Так, навести порядок в парке Победы вышли трудовые коллективы, депутаты и отряды БРСМ – всего более 120 человек.
Главное сегодня – убрать осеннюю листву и вывезти мусор, подготовить парковую зону к зиме. Территорию в 5 гектаров будут убирать в течение дня. Присоединиться к доброму делу могут все желающие.
Михаил Батура, председатель Минского городского координационного совета общественных объединений и политических партий:
Я каждый день утром встаю раненько, делаю зарядку. Сегодня сделал зарядку и вот здесь. Физические нагрузки полезны для общества.
Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Поскольку я деревенский, то для меня нет проблемы и грабли, и коса, и плуг, и молоток, и топор. Потому что я считаю, что каждый нормальный мужик должен не только засматриваться на красивую женщину, но должен перед ней доказать, что он что-то может сделать руками.