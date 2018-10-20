Прямой эфир

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник

20 октября 2018 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Общереспубликанский субботник 20 октября объединил многих белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник-1

Осенний субботник поддержали многие жители столицы. Так, навести порядок в парке Победы вышли трудовые коллективы, депутаты и отряды БРСМ – всего более 120 человек.

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник-4

Главное сегодня – убрать осеннюю листву и вывезти мусор, подготовить парковую зону к зиме. Территорию в 5 гектаров будут убирать в течение дня. Присоединиться к доброму делу могут все желающие.

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник-7

Михаил Батура, председатель Минского городского координационного совета общественных объединений и политических партий:
Я каждый день утром встаю раненько, делаю зарядку. Сегодня сделал зарядку и вот здесь. Физические нагрузки полезны для общества.

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник-10

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Поскольку я деревенский, то для меня нет проблемы и грабли, и коса, и плуг, и молоток, и топор. Потому что я считаю, что каждый нормальный мужик должен не только засматриваться на красивую женщину, но должен перед ней доказать, что он что-то может сделать руками.

# Субботники в Беларуси # общество # Михаил Батура # Николай Белановский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова: Наша задача – хоть маленькую частичку труда вложить в то, чтобы наша страна была прекрасной
20 октября 2018 12:58

Наталья Кочанова: Наша задача – хоть маленькую частичку труда вложить в то, чтобы наша страна была прекрасной

«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи
20 октября 2018 12:41

«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи

20 октября свой профессиональный праздник отмечают авиадиспетчеры
20 октября 2018 12:10

20 октября свой профессиональный праздник отмечают авиадиспетчеры