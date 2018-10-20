«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник

Новости Беларуси. Общереспубликанский субботник 20 октября объединил многих белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенний субботник поддержали многие жители столицы. Так, навести порядок в парке Победы вышли трудовые коллективы, депутаты и отряды БРСМ – всего более 120 человек.

Главное сегодня – убрать осеннюю листву и вывезти мусор, подготовить парковую зону к зиме. Территорию в 5 гектаров будут убирать в течение дня. Присоединиться к доброму делу могут все желающие.

Михаил Батура, председатель Минского городского координационного совета общественных объединений и политических партий:

Я каждый день утром встаю раненько, делаю зарядку. Сегодня сделал зарядку и вот здесь. Физические нагрузки полезны для общества.