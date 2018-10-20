«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи

Новости Беларуси. На генеральную уборку территории центра олимпийской подготовки «Раубичи» выехали сотрудники Министерства лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в составе большого трудового десанта эту октябрьскую субботу проводит и генеральный директор СТВ. Участники акции приводят в порядок и облагораживают территорию.

Александр Кулик, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Основная цель акции – это показать бережное отношение к нашему зеленому храму, то есть к лесу. И любой желающий может принять участие в любом лесничестве. Есть объекты, которые подобраны. В прошлом году приняли участие – мы собрали сведения из наших лесхозов, лесничеств – порядка 35 тысяч человек. Более 4000 кубометров мусора было вывезено на полигоны твердых бытовых отходов.

Виталий Бондаревич, консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

В акции принимаю участие ежегодно. Считаю, что она нужна, потому что мы показываем людям, насколько становится наш лес чище благодаря таким акциям. Помощь нужна всегда – гражданская, любая. Поэтому мы помогаем, чем можем.