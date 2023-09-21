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Ключи от собственных квадратов! В Дзержинске построили дом для медиков

21 сентября 2023 14:12
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Новости Беларуси. Ключи от собственных квадратов! Дом для медиков построили в Дзержинске. Большое новоселье отпраздновали свыше трех десятков семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ключи от собственных квадратов! В Дзержинске построили дом для медиков-1

Для сотрудников Центральной районной больницы – событие долгожданное. Это первая подобная новостройка. Многоквартирный объект возвели в центре города, рядом вся социальная и транспортная инфраструктура. Для удобства медиков жилье сдавали с внутренней отделкой. Для каждой квартиры предусмотрели парковочные места. Также во дворе установили детский игровой комплекс, а территорию озеленили.

Ключи от собственных квадратов! В Дзержинске построили дом для медиков-4

Эмоции, конечно, положительные, трехкомнатная квартира. Все классно! Хорошо все, нас все устраивает, мы всем довольны.

Ключи от собственных квадратов! В Дзержинске построили дом для медиков-7

Александр Чернецов, заведующий отделением Дзержинской центральной районной больницы:
Мечта сбылась, радость, восторг, ощущение. Все здорово, вау. Самое главное – дом небольшой, соседи – коллеги, шаговая доступность от работы, детского сада, гимназии. Довольно-таки хорошие условия строительства: субсидия, господдержка.

Ключи от собственных квадратов! В Дзержинске построили дом для медиков-10

Сферу здравоохранения Дзержинского района ждут и другие открытия. Проектируется общежитие для молодых специалистов, также в планах реконструкция хирургического корпуса и техническая модернизация больницы.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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