Ключи от собственных квадратов! В Дзержинске построили дом для медиков

Новости Беларуси. Ключи от собственных квадратов! Дом для медиков построили в Дзержинске. Большое новоселье отпраздновали свыше трех десятков семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для сотрудников Центральной районной больницы – событие долгожданное. Это первая подобная новостройка. Многоквартирный объект возвели в центре города, рядом вся социальная и транспортная инфраструктура. Для удобства медиков жилье сдавали с внутренней отделкой. Для каждой квартиры предусмотрели парковочные места. Также во дворе установили детский игровой комплекс, а территорию озеленили.

Эмоции, конечно, положительные, трехкомнатная квартира. Все классно! Хорошо все, нас все устраивает, мы всем довольны.

Александр Чернецов, заведующий отделением Дзержинской центральной районной больницы:

Мечта сбылась, радость, восторг, ощущение. Все здорово, вау. Самое главное – дом небольшой, соседи – коллеги, шаговая доступность от работы, детского сада, гимназии. Довольно-таки хорошие условия строительства: субсидия, господдержка.