«Формат уникальный». В Гродно прибыла российская делегация для участия в съезде малых городов

Новости Беларуси. Форум малых городов придаст импульс культурным и образовательным связям Нижегородской и Гродненской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представительная делегация из российского региона уже прибыла в город на Немане. Завтра, 21 сентября, гостей праздника ждут в Зельве.

Партнерским отношениям двух областей не одно десятилетие. Первые соглашения о сотрудничестве были подписаны еще в 2005-м. Круг обмена опытом достаточно широк. Хороших результатов достигли по экономическим показателям. За последнюю пятилетку товарооборот удволся. Съезд малых городов – возможность найти новые перспективные проекты. Акцент – на развитие сельского хозяйства. Половина техники на полях Нижегородского региона – отечественная. Также форум поспособствует развитию сельских территорий.

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного С овета депутатов: Формат, который заявлен, уникален, такого не было еще в Беларуси, наверняка и в Российской Федерации. Потому что он вызрел именно снизу. Основная цель была – развитие сельских территорий. И нам, и Российской Федерации, конечно, очень важно, чтобы жило село. Надеюсь, что такой формат даст определенный импульс, толчок в развитии всех отраслей экономики, культуры, образования, ну и, конечно, укрепит наши дружеские связи.

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области России:

У нас развиваются особые экономические зоны. Здесь, в Гродно, есть свободные экономические зоны. Мы совместно будем обсуждать стратегические пути развития экономик, и нам очень важно совместно. И я думаю, что мы найдем совместные проекты.

По итогам форума ожидается подписание шести соглашений между районами Гродненской области и муниципалитетами России. И уже известно, что съезд малых городов в 2024-м примет Семенов – знаменитый центр художественных промыслов не только Нижегородской области, но и всей России.