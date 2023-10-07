В Москве +5°C, в Париже +24°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 октября

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице любви синоптики обещают погоду без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра в Париже покажет +24 °C.

В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +16 °C, будет солнечно. В Риме +28 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +28 °C.