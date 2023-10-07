В Москве +5°C, в Париже +24°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 октября
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице любви синоптики обещают погоду без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра в Париже покажет +24 °C.
В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +16 °C, будет солнечно. В Риме +28 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +28 °C.
В столице Болгарии +17 °C, будет солнечно. В Анкаре +17 °C, пройдет дождь. В Афинах +27 °C, солнечно.
Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +10 °C, будет дождливо. В Вильнюсе +10 °C, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +11 °C, пройдет дождь. В Киеве синоптики обещают +10 °C.
В Москве столбики термометров покажут +5 °C, будет дождливо.
Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября.