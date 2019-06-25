Возможностью оплатить проезд в электричке банковской картой воспользовались пассажиры 13 стран

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога подвела итоги первой недели эксплуатации в поездах городских линий системы оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карточек, смартфонов и других мобильных устройств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно сказать, что эксперимент удался. Новой возможностью воспользовались более 1100 пассажиров. На Заславском направлении вообще таким способом были оплачены 85 % поездок. Возможно, благодаря вторым Европейским играм, широкой оказалась география банков, картами которых пользовались пассажиры. Среди 13 стран встречаются и совсем уж далекие: Австралия, Бразилия, Тайвань, Китай, США, Канада и многие другие.