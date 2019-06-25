«Всё, что мы делаем, – делаем не для красивой картинки в социальных сетях»: Александр Лукашенко на Республиканском балу выпускников

Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников по приглашению Президента Александра Лукашенко 25 июня объединил сотни молодых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по сложившейся традиции проститься со студенческой жизнью в Минск приглашают самых успешных представителей белорусских вузов. Будущие врачи, педагоги, экономисты. В их жизни наступает новый ответственный этап – с честью работать на благо страны. Впервые приглашения на бал получили иностранные студенты. Участникам торжеств Президент пожелал воплощать мечты в жизнь и работать на конкретный, полезный результат. Все детали события у корреспондента Алены Сыровой.

Алена Сырова, СТВ:

Сегодня повод для праздника есть как минимум у 56 тысяч молодых и талантливых, но только 220 из тех, кто сегодня получил диплом о высшем образовании, удостоены чести праздновать свой выпускной на Республиканском балу. Ребята прошли в зал церемоний по импровизированной дороге успеха неспроста: каждый уже лучший как минимум в учебе, а еще спорте, музыке, знании языков.

О чем мечтают выпускники, смотрите в видеоматериале.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу пожелать, чтобы, моделируя свое будущее, вы понимали: все, что мы делаем, – делаем не для красивой картинки в социальных сетях. Хоть это и модно сейчас – жить онлайн в интернете. Но мечты нужно воплощать в реальной жизни, и вам придется это делать, работать на конкретный, полезный людям результат. Тогда из ваших личных успехов сложится счастливое будущее страны – всей нашей Беларуси. Нам надо превратить этот клочок земли, имя которому Беларусь, в самое удобное и комфортное место для жизни не только вашей, но ваших детей, внуков. Давайте сделаем так, чтобы не было хотя бы хуже, чем сейчас. Хуже не в том плане, что будем богаче, будут у всех автомобили, электромобили самого высокого класса и так далее. Не в этом дело. Нам надо сохранить уютную страну, комфортабельную для жизни страну, незагазованную и незагаженную страну. Вот это главное. Все остальное – дело наживное. Мы не должны угробить ту природу, которая нам досталась от Господа, потому что ее восстановить или купить будет невозможно, это не автомобиль.

Во время ежегодных встреч с лучшими выпускниками вузов – поистине золотым фондом нашей молодежи – я испытываю особую радость и гордость, потому что вы – наше будущее. Я очень надеюсь, лучшее наше будущее. В этот зал на Республиканский бал выпускников вас привела импровизированная Дорога успеха. И пусть на этом пути сделаны только первые шаги, вы немало потрудились за прошедшие студенческие годы. Это, может быть, и радостные, и счастливые, но это самые тяжелые годы жизни человека, который по-настоящему учился в вузе и пришел туда не ради диплома.

Спрос колоссальный. Мы не можем даже принять за большие деньги всех, кто хочет, потому что негде их поселить, не хватает общежитий и не хватает учебно-лабораторных корпусов, классов, зданий, аудиторий. Пусть это станет новой доброй традицией. Думаю, что за время учебы гостеприимная белорусская земля стала этим ребятам родной и близкой. Если кто-то захочет остаться или вернуться сюда снова, знайте: мы всегда будем рады! Здесь живут ваши настоящие друзья. Именно сегодня, обращаясь к вам, молодежи, хочется сказать: не забывайте тех, кто своим подвигом завоевал для нас право жить на своей земле и, самое главное, под мирным небом. Это им, ушедшим от нас, мы должны быть благодарны за настоящее.