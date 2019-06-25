«Всё, что мы делаем, – делаем не для красивой картинки в социальных сетях»: Александр Лукашенко на Республиканском балу выпускников
Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников по приглашению Президента Александра Лукашенко 25 июня объединил сотни молодых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже по сложившейся традиции проститься со студенческой жизнью в Минск приглашают самых успешных представителей белорусских вузов. Будущие врачи, педагоги, экономисты. В их жизни наступает новый ответственный этап – с честью работать на благо страны. Впервые приглашения на бал получили иностранные студенты.
Участникам торжеств Президент пожелал воплощать мечты в жизнь и работать на конкретный, полезный результат. Все детали события у корреспондента Алены Сыровой.
Алена Сырова, СТВ:
Сегодня повод для праздника есть как минимум у 56 тысяч молодых и талантливых, но только 220 из тех, кто сегодня получил диплом о высшем образовании, удостоены чести праздновать свой выпускной на Республиканском балу. Ребята прошли в зал церемоний по импровизированной дороге успеха неспроста: каждый уже лучший как минимум в учебе, а еще спорте, музыке, знании языков.
О чем мечтают выпускники, смотрите в видеоматериале.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу пожелать, чтобы, моделируя свое будущее, вы понимали: все, что мы делаем, – делаем не для красивой картинки в социальных сетях. Хоть это и модно сейчас – жить онлайн в интернете. Но мечты нужно воплощать в реальной жизни, и вам придется это делать, работать на конкретный, полезный людям результат. Тогда из ваших личных успехов сложится счастливое будущее страны – всей нашей Беларуси.
Нам надо превратить этот клочок земли, имя которому Беларусь, в самое удобное и комфортное место для жизни не только вашей, но ваших детей, внуков. Давайте сделаем так, чтобы не было хотя бы хуже, чем сейчас. Хуже не в том плане, что будем богаче, будут у всех автомобили, электромобили самого высокого класса и так далее. Не в этом дело. Нам надо сохранить уютную страну, комфортабельную для жизни страну, незагазованную и незагаженную страну. Вот это главное. Все остальное – дело наживное. Мы не должны угробить ту природу, которая нам досталась от Господа, потому что ее восстановить или купить будет невозможно, это не автомобиль.
Во время ежегодных встреч с лучшими выпускниками вузов – поистине золотым фондом нашей молодежи – я испытываю особую радость и гордость, потому что вы – наше будущее. Я очень надеюсь, лучшее наше будущее. В этот зал на Республиканский бал выпускников вас привела импровизированная Дорога успеха. И пусть на этом пути сделаны только первые шаги, вы немало потрудились за прошедшие студенческие годы.
Это, может быть, и радостные, и счастливые, но это самые тяжелые годы жизни человека, который по-настоящему учился в вузе и пришел туда не ради диплома.
Спрос колоссальный. Мы не можем даже принять за большие деньги всех, кто хочет, потому что негде их поселить, не хватает общежитий и не хватает учебно-лабораторных корпусов, классов, зданий, аудиторий. Пусть это станет новой доброй традицией. Думаю, что за время учебы гостеприимная белорусская земля стала этим ребятам родной и близкой. Если кто-то захочет остаться или вернуться сюда снова, знайте: мы всегда будем рады! Здесь живут ваши настоящие друзья.
Именно сегодня, обращаясь к вам, молодежи, хочется сказать: не забывайте тех, кто своим подвигом завоевал для нас право жить на своей земле и, самое главное, под мирным небом. Это им, ушедшим от нас, мы должны быть благодарны за настоящее.
Символично также, что этот своеобразный старт выпускников во взрослую жизнь пришелся на время главного спортивного события лета – II Европейских игр в Минске. Это добрый знак. Берите пример, но только с наших лучших спортсменов (а их немало), яркие победы которых, завоеванные медали не только дарят нам, болельщикам, сильные эмоции, но и укрепляют имидж нашей родной страны. Будьте и вы поколением покорителей самых сложных вершин.
Убежден, что ваши дальнейшие достижения станут лучшим выражением благодарности родителям и наставникам, чьи помощь и поддержка за годы учебы были бесценны. И вообще, я бы вам советовал – так, по-дружески – нос не задирайте. Все, что у вас сейчас есть – это есть от ваших родителей и тех, кто вас учил. Но я вам уже в начале посоветовал: только вперед, только вверх, если вы хотите быть конкурентны, как модно сейчас говорить, в этой жизни. В противном случае – беда.
Энергия и талант молодости обладают поразительной силой, и Беларусь – страна больших возможностей. Все получится, и мы еще не раз с гордостью услышим ваши имена. Я желаю вам удачи. В добрый, успешный путь.