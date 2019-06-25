«Где приобрести белорусские сувениры и попробовать драники?» Что нужно знать туристу, посещая Минск

Новости Беларуси. В эти дни в Минске главенствует дипломатия спорта. Зарубежные гости II Европейских игр разделяют радость побед своих атлетов в окружении белорусского гостеприимства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это тема разговора с гостем студии – Еленой Плис, директором информационно-туристского центра «Минск». «Предполагается, что приедет порядка 30 тысяч гостей из различных стран»

Ольга Коршун, СТВ:

Европейские игры – такая хорошая возможность для развития туризма. Уже известно, сколько и из каких стран к нам приехало гостей на Европейские игры?

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Предполагается, что приедет порядка 30 тысяч гостей из различных стран. Естественно, самый большой поток традиционно приходится из России. Также большое количество приехало иностранных туристов из таких стран, как Польша, Германия, Италия, Великобритания, США. Ольга Коршун:

Где туристы могут получить информацию по тому, что происходит у нас в городе, какие проходят мероприятия, возможно, программу самих II Европейских игр? Информационные точки есть какие-то специальные? Елена Плис:

Конечно, мы подготовились к этому мероприятию и в дополнение к нашему информационно-туристскому центру «Минск» и пяти инфоточкам, которые на постоянной основе функционируют в городе каждый день, также работают дополнительно 20 инфоточек, на которых информация предлагается на русском и английском языках волонтерами. Волонтеры подготовлены, они знают и афишу мероприятий, что на данный момент в городе происходит, и календарь событий, спортивных игр. Волонтеры помогут сориентироваться, куда-то направить туриста. «Все рекламно-информационные материалы турист получает бесплатно»

Ольга Коршун:

В некоторых странах в таких информационных точках раздают бесплатно карту города. У нас есть что-то подобное? Елена Плис:

Конечно, все рекламно-информационные материалы турист получает бесплатно. Это и туристическая карта города Минска на русском и английском языках, и транспортная карта Минска, и различной тематики буклеты – о потенциале культурном, досуговом. «Ежедневно предлагаются пешеходные экскурсии» Ольга Коршун:

Кстати, культурный потенциал помогают раскрыть экскурсии.

Елена Плис:

Конечно, туристические предприятия предлагают большой ассортимент экскурсионного обслуживания в городе для иностранцев. Например, ежедневно предлагаются пешеходные экскурсии, которые помогут туристу ознакомиться с историей города, с основными достопримечательностями столицы. От здания городской Ратуши каждый день в 11.00 и 18.00 до 10 июля включительно такие экскурсии предлагаются. «Пользуется популярностью экскурсия «Минск спортивный» Ольга Коршун:

Какая, на ваш взгляд, самая интересная или необычная экскурсия? Елена Плис:

Пользуется популярностью экскурсия «Минск спортивный», которая знакомит с нашими крупнейшими аренами хоккейными, спортивными объектами, с историей спорта города. Самая необычная экскурсия – по центральной части города, по барам, где предлагается дегустация наливок, блюд белорусских. Иностранцам это очень нравится. «Любое мероприятие такого серьезного международного уровня помогает городу или стране произвести определенный пиар за рубежом» Ольга Коршун:

Наверняка Европейские игры – хорошая, весомая инвестиция в развитие туристического потенциала нашей страны. Как оцените Игры с этой точки зрения? Помогут больше привлечь туристов в будущем? Елена Плис:

Конечно, помогут. Любое мероприятие такого серьезного международного уровня помогает городу или стране произвести определенный пиар за рубежом. Это же и новости, в которых будет звучать Беларусь, Минск, и спортсмены, которые приехали к нам со своими командами. Они вернуться домой и будут рассказывать, как им здесь понравилось. Такое «сарафанное радио» своеобразное срабатывает. Конечно, это очень хорошо.

Ольга Коршун:

С какой просьбой к вам чаще всего обращаются туристы? Елена Плис:

Их больше всего интересует, как работают музеи, сколько стоят входные билеты, по экскурсионному обслуживанию. Про красный двухэтажный автобус спрашивают, про желтый. Это наши проекты – государственное и частное партнерство. И, конечно, где приобрести белорусские сувениры и попробовать белорусские драники. «Пешеходные экскурсии были специально под Европейские игры проработаны» Ольга Коршун:

Что специально подготовили к Играм, кроме этого экскурсионно-туристического маршрута «Минск спортивный»?